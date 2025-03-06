中國救樓市 因城施策減購房限制
內地堅決拯救疲弱的樓市，昨日公布的政府工作報告強調，持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房屋改造，充分釋放剛性及改善性住宅需求潛力；又提到要防範樓市、地方政府債務及金融等重點領域風險，包括收購存量商品房等，防止出現系統性風險。
該報告起草組成員、國務院研究室副主任陳昌盛解畫時表示，報告將宏觀調控中重視資產價格，把穩住樓市股市首次寫進總體要求。另外，國家發改委報告指，宏觀政策還有加力空間，今年要實施提振消費專項行動，因城施策調減房地產消費限制性措施。
國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，房地產融資協調機制目前審批貸款超過6萬億元人民幣，涉及已交付和正在建設的住房超過1,500萬套。今年重點工作包括支持穩樓市，持續推動融資協調機制擴圍增效，拉長白名單，讓更多符合條件的項目拿到貸款，堅決做好保交房工作。
標普削龍湖信貸評級
不過，部分財困的房企仍未脫離危險期。信貸評級機構標準普爾下調龍湖集團(00960)評級，由「BB+」降至「BB」，展望為「負面」。該機構解釋，由於龍湖的合約銷售疲弱及其房地產開發業務的毛利率受壓，債務與EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利）比率料在未來12至24個月將保持高位，惟相信龍湖有足夠現金，通過商業物業質押貸款獲得的資金，能滿足公司在未來12個月的債務償還需求。
萬科入信用觀察名單
另一財困房企萬科企業(02202)被標普列入信用觀察名單，該行雖認為萬科獲股東深鐵借款來得及時，但金額28億元人民幣不足以完全化解流動性緊張。另萬科管理層上月大換血後，至今外界仍未得知新管理層有何緩解流動性大計。該行又預計，公司今年首季將或錄淨營運現金外流，故公司實有需要補充流動性以應對今年到期的債券。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：