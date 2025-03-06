中國救樓市 因城施策減購房限制

內地堅決拯救疲弱的樓市，昨日公布的政府工作報告強調，持續用力推動房地產市場止跌回穩。因城施策調減限制性措施，加力實施城中村和危舊房屋改造，充分釋放剛性及改善性住宅需求潛力；又提到要防範樓市、地方政府債務及金融等重點領域風險，包括收購存量商品房等，防止出現系統性風險。