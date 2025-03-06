內地通脹目標降至2% 恐創廿載低

全方位擴大國內需求，乃今年內地政府10大工作任務之首，提振消費有利理順價格，惟備受關注的內地居民消費價格指數（CPI）通脹率目標，今年罕有地下調至2%左右，隨即被外媒形容目標創逾20年新低，打破過去4年以3%左右為目標的慣例，工作報告起草組成員陳昌盛昨指，背後是一個政策導向更鮮明的信號，要向市場強化價格指標的導向作用，通過各政策推動物價溫和回升。

外界對CPI新目標也大多不感意外。荷蘭國際集團（ING）銀行指，近年物價低迷，主因官方一向無意推高通脹，內地通脹率最新以2%為目標，與全球大多數央行保持一致，這似乎是理所當然的下一步，該行預期今年CPI升幅如無意外不會超過2%。更重要是，野村及ING銀行均指，內地CPI目標對人民銀行的貨幣政策向來影響有限。

陳昌盛續指，內地物價不高，人行貨幣政策的空間也是打開的。工作報告將連續實施14年的「穩健的貨幣政策」調整為「適度寬鬆的貨幣政策」，與去年12月的中央經濟工作會議一致，並重提適時降準降息等，均屬今年工作報告所指更積極有為的宏觀政策。

ING預計兩個月內減息 ING銀行估計，今年首次降息可能會在未來一兩個月內實施，尤其是考慮到美國關稅風險將於4月初起出現，又料7天期逆回購利率年內將下調0.3厘，存款準備率將下調一個百分點。對於工作報告提及要發揮好貨幣政策工具的總量與結構雙重功能，野村認為，這為人行結構性工具的潛在增量政策留有空間。

研提高消費貸款額度 政府承諾今年擴大超長期特別國債以支持消費品「以舊換新」，發債規模按年倍增至3,000億元（人民幣‧下同），符合擴內需的任務目標。工作報告起草組負責人沈丹陽稱，在「以舊換新」政策加力擴圍基礎上，還要從促進增收減負提升消費能力、改善消費環境提升消費意願等方面發力。

促消費新政方面，國家金融監督管理總局局長李雲澤透露，將研究提高消費貸款額度，延長消費貸的期限。至於內地金融存量風險則正在有序處置，特別是去年加大不良資產處置力度，全年共處置不良資產3.8萬億元，創歷年最多。近期亦開展了適量放寬科企併購貸款政策試點，未來擬擴大4項試點工作。