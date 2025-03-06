法貿行：AI投資熱助撐人幣

美國加徵關稅後，美匯指數出現較大調整。法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞表示，近期人工智能（AI）掀起的投資熱潮，有助吸引資金流入，為人民幣匯價韌性提供支持，料短期在7.1至7.2（兌每美元‧下同）附近徘徊。

人民幣中間價昨日報7.1714，創近兩周高位；在岸人民幣收報7.258，按日升208點子，升幅0.29%，創一周新高。交易員指出，美國加徵關稅後美元出現較大調整，減輕人民幣的外部壓力；不過關稅擔憂仍在，一旦外部壓力回升，人民幣仍可能向7.3關口靠近。

艾西亞提到，中國今年目標經濟增長約5%符合市場預期，但中國的貿易順差以萬億美元計，相信難以保持，加上赤字率及赤字規模按年增加、美國向中國加徵關稅等，要進一步激活經濟非易事，中央政府將更重視內需，相信今年「保5」的目標有難度。

華僑銀行香港經濟師姜靜亦預期，政策重點在刺激內需，從技術上，離岸人民幣阻力位見於7.2575，支持位於7.307和7.32。

A股靠穩 交投近萬五億 為保持銀行體系流動性充裕，中國人民銀行昨日以固定利率、數量招標方式開展3,532億元（人民幣‧下同）7天期逆回購操作，利率為1.5厘。該操作量雖較上日大增，但公開市場仍連續3日淨回籠，單日「收水」規模1,955億元。

政府工作報告提到的經濟發展目標大致與市場預期相符，並重申要「綜合整治『內捲式』競爭」、改善民營經濟發展環境。內地A股靠穩，滬綜指收升17點或0.53%，報3,341點，連升兩日；深成指收報10,709點，揚30點或0.28%，連升3日。深圳創業板指數反彈，收報2,190點，漲不足一點。滬深兩市成交接近1.5萬億元。