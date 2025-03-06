華重招冀經濟保5達標

今年赤字率擬見4% 專項債特別國債發行破頂 緊隨美國總統特朗普周二晚發表演講之後，周三早上揭盅的中國政府工作報告如市場預期定下連串強勁增長目標，由今年國內生產總值（GDP）預期增長5%左右，以至齊破頂的4%左右赤字率、4.4萬億元（人民幣‧下同）專項債規模及擬發行1.8萬億元的特別國債，足見面對外貿關稅壁壘等挑戰，儘管國務院官員明知達標不易，但強調「必須付出艱苦努力」，更有不甘示弱的決心。分析指，今年中國財政全力增量，將為穩增長目標護航，尤其下半年可能再次加大政策支持力度。

擴大對外開放 加快改革 荷蘭國際集團（ING）銀行大中華區首席經濟師宋林直指，政策制訂者一直高度重視實現經濟目標，再次高舉「5%左右」的GDP增長旗幟，顯示中央信心增強。中方官員昨於工作報告提出，清楚看到迎面問題，外部環境更趨複雜嚴峻，可能對內地貿易、科技等領域造成更大衝擊，但仍會擴大高水平對外開放，積極穩外貿穩外資，並推動標誌性改革舉措加快落地，涉及經濟體制、財稅金融體制等，如深化資本市場投融資綜合改革，大力推動中長期資金入市，以至深入實施科教興國戰略，推進高水平科技自立自強。

ING銀行相信，更積極政策對推動經濟加快增長步伐至關重要，今年財政目標正意味着市場將看到更強大的財政政策推動，重點是中方政策往往以漸進的方式推進。澳新銀行也認為，當局在年度GDP目標、財政赤字佔GDP比率使用「左右」一詞，旨在為未來的不確定性保留靈活空間，對於該行預測今年GDP升4.3%而言，或有上行空間。基於一般公共預算和政府性基金預算收支差額的計算，廣義赤字率升至創紀錄的9.9%，凸顯政府穩增長、甚至防風險的決心。

新增政府債務近12萬億 政府工作報告亦指，要穩妥化解地方政府債務風險，完善和落實一籃子化債方案，優化考核和管控措施，動態調整債務高風險地區名單，支援打開新的投資空間等。值得留意是，今年一般公共預算支出規模為29.7萬億元，按年增1.2萬億元，除此之外，全年安排5.66萬億元赤字、4.4萬億元專項債加上1.8萬億元的特別國債，合計新增政府債務總額11.86萬億元，按年多2.9萬億元。

投行預期仍有發力空間 當中，擬發行特別國債5,000億元用作支持國有大型商業銀行補充資本，相關發行規模比此前預期減半，但上海金融與發展實驗室首席專家曾剛指，規模仍可緩解銀行盈利壓力及穩定資本補充機制。高盛卻指，中央和地方政府專項債發行額度在一定程度上低於預期，料政府將於未來數月加快債券發行和支出。由於財政部此前承諾分批推出增量儲備政策措施，一旦經濟增長阻力加大，該行料今年稍後時間可能會有額外的預算資金安排。野村亦相信，內地可能在下半年再次加大政策支持。

2025年內地穩經濟具體目標 內地經濟增長按年變幅