輪商精選：博比亞迪反彈 吼13774
比亞迪股份(01211)配股集資55.9億美元（約436億港元）。比亞迪以每股335.2元的價格出售1.298億股新股，配股價較周一收市價363.6元折讓約7.8%。籌資所得將用於研發、海外業務擴展、營運資金及一般企業用途。
比亞迪集資規模為港股近4年最大，分析指，這一舉措反映港股配股活動增加的趨勢，又指內地企業有可能對經濟增長復甦預期增強，故積極尋求籌集離岸資金。
昨日比亞迪股價一度跌穿配股價，如投資者準備捕捉反彈機會，可參考比亞迪認購證13774，行使價444.2元，實際槓桿7.2倍，6月20日到期。如認為比亞迪進一步下跌，可留意比亞迪認沽證13720，行使價264.8元，實際槓桿4.7倍，8月4日到期。
看好京東留意29012
大型科技股進入業績期，京東集團(09618)將於周四放榜，市場預測京東第四季零售經營利潤率有望提升。分析指，京東的物流能力及為客戶提供安裝和售後支持等增值服務，有助增加京東於白色家電業務的競爭優勢，而較高毛利率的節能及物聯網相關家電銷售增加下，亦有助帶動整體利潤空間。
如希望部署業績，看好可留意京東認購證29012，行使價196.28元，實際槓桿6.7倍，5月22日到期。如預計京東將現回調，可考慮京東認沽證27922，行使價127.9元，實際槓桿4.4倍，7月28日到期。
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