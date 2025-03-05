大行觀點：華汽車業優勢日漸牢固

對於中國汽車業的長遠發展，提出一些爭論點，以衡量當前市場的共識以及一些想法，包括：中國汽車業的創新力和競爭力；長期市場空間和利潤空間；經常有券商把中國公司與美國巨頭對標，這種做法是否合理。

智能化發展處領先地位 最近，也看到部分國產車型在極低成本下實現自動駕駛功能的標配。技術前沿上，幾家車企已經達到從「車位到車位」級別的高度自動駕駛水平。愈來愈多證據表明，中資車企在智能化方面處於領先地位。此外，最新的DeepSeek已經被超過20家車企接入，進一步增強語音識別能力，這些都是技術創新證據。

展望未來，有3個因素可以讓中資車企持續保持創新能力。激烈的市場競爭──中國對全球車企基本都是准入狀態，內地車企數量眾多，不同背景的車企同台競爭。這種競爭不僅限於新能源車市場，還包括更多參與者，促使各家車企進行更多創新和成本控制。

產業鏈生態系統──在智能化的任何一個環節，都有許多公司深度參與，資源要素和供應鏈形成良好契合，推動產品落地。

對新技術的快速反應──每年上百款新車發布，可以快速搭載最新技術，並獲得市場反饋。這3大因素將進一步增強中資車企的技術領先。

全球市佔利潤可續擴大 中資車企的全球市場份額和利潤相信仍有增長空間。首先要進一步獲取中國市場份額。從目前達到三分之二，最終可變成「大號的日本」。日本車企在國內市場份額超過90%，這意味着中國還有進一步搶佔市場的空間。

其次，擴展全球發展中國家市場份額。包括東南亞、中東、拉美或早期的亞非拉市場，這些市場主要由西方車企、日韓車企主導，中資車企進入這些市場只有5年的時間。然而，只要提供更好的產品，在有競爭力的成本和價格上，就能拿到市場份額。在內地及一些有限國家實現高端化，提升產品線，通過提升產品競爭力和質量來提高單價和產品結構。

還有的是，進入發達國家。發達國家如澳洲、英國等擁抱自由貿易或沒有本土汽車產業，這些國家願意接受中國汽車。

短期來看，中國企業對標美國巨頭，其實很多券商都有這樣的動作。不過，這種對標本身存在很大邏輯漏洞，且有可能成為投資陷阱。十幾年前，中國的互聯網把美國商業模式複製至中國，當時很容易對標，最終形成截然不同的生態系統。現在，中國的創新引領全球，愈來愈多中國實現的商業模式在全球推廣，而不是從美國複製到中國。

創新技術助提升競爭力 從中長期來看，相信中資車企在全球市場地位將進一步鞏固和提升。技術創新、產業鏈完善和市場競爭力將成為中資車企未來發展的3大核心要素。此外，隨着國內外市場需求的不斷增長，中資車企在全球市場的份額有望進一步擴大，利潤也將隨之增長。

總括來說，中資車企發展前景光明，對於整個行業的長期發展保持積極樂觀的態度。

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管 鞏旻