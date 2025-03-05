今明兩年私宅落成料回落

私宅落成量近年統計及預測

私人住宅落成量於去年錄得突破，並創20年新高。不過，政府預期今、明兩年相關數字將會連續兩年回落，其中，2025年全年落成料約20,900伙，將按年減少約13.9%，並估計2026年進一步減少至約20,100伙。

根據差餉物業估價署資料，2024年私宅落成量錄得24,261伙，相比2023年的13,852伙，按年急增約75.1%，並為2004年後最高。惟該署預測，私宅落成將會見頂回落，今年數字將會較去年大減約3,361伙，明年將會再減約800伙。

事實上，政府上周公布的《財政預算案》指出，由今年計起的未來5年，平均每年落成量料逾1.7萬伙，較過去5年的平均數減少約8%。

2027至2030或現空窗期 萊坊高級董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，私宅落成數據參考價值有限，住宅單位不少於樓花期，即落成前的一年半或兩年前經已售出，較值得關注為現時處於歷史高位的現樓貨尾數量。但他認為，落成量未必會長遠持續高企，預計2027至2030年會出現空窗期，考慮到不少新發展地區2030年後才開始成熟，加上政府賣地步伐放緩，不排除數年後供應會有斷層。

泓亮諮詢及評估董事總經理張翹楚指出，私宅落成進度，與項目供應來源也有關係，如政府地皮的出售條款設有發展期限等。現時市場仍有在建發展項目，加上滾存供應，以去年全年一手成交近1.6萬伙作比較，相信一手庫存仍要數年時間消化。