新盤消息：文曜加推24伙 添優惠

新盤市場氣氛向好，餘貨盤趁勢作新一輪攻勢。建灝地產旗下的馬頭角聯合道翻新項目文曜，推出新價單，涉24伙，折實平均呎價約19,768元。同時增設優惠，向首5名購入三房單位的買家送贈價值約250萬元的車位。

集團投資及銷售部董事鄭智荣表示，新一批單位屬原價加推，涵蓋3伙一房戶、13伙兩房戶及8伙三房戶，折實價727.8萬至2,043.7萬元，呎價約17,900至22,607元。即日起對外開放高層連家具現樓示範戶，為26樓C室，實用面積904方呎，採三房雙套間隔，客飯廳布置以大地色系為主調，露台外望開揚九龍塘市景。

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，將發售的21伙開放式戶、24伙一房戶及10伙兩房戶，折實售價由337.45萬至810.24萬元，呎價約16,873元起。據銷售安排，今輪以先到先得形式銷售，每名買家可選購不多於3伙。

該公司發展的長沙灣Belgravia Place第2期，昨以雙破頂價招標售出頂層特色戶。恒基物業代理董事及營業（一）部總經理林達民表示，上述為第2座30樓1室，實用面積807方呎四房戶，外連平台，成交價1,775.4萬元，呎價為22,000元。

新世界發展營業及市務（特別項目）部總監何家欣表示，出售單位戶型涵蓋一房至三房，實用面積355至726方呎，折實價793.7萬至2,145.7萬元，呎價約22,358至32,485元。全盤累售279伙，套現逾31.7億元。