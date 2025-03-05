銀主出貨：緹岸185萬沽 5年貶56%

二手買家搶購細價單位，銀主趁勢積極平價出貨。屯門掃管笏緹岸同類開放式單位，減價至185萬元獲外區投資者承接，約5年帳面貶值約56%。

美聯鍾百圖表示，上述為5座高層J室，實用面積約223方呎，銀主約一個月前叫價約200萬元放售，新買家睇樓兩次，獲減價15萬元即決定購入，呎價約8,296元。原業主於2020年以約420.4萬元買入單位，現跌價約235.4萬元。

資料顯示，同屋苑約一星期連沽兩個銀主盤，另一伙3A座高層M室，上周在拍賣場上僅以178萬元拍出，較2021年購入價帳面貶值約59%。

逾一周增15銀主放盤 根據代理行資料，過去一星期多，二手市場新增約15個銀主盤放售，當中13個為住宅物業，叫價由120萬至2,620萬元，僅4伙低於400萬元，包括九龍城曉薈低層開放式單位，實用面積約205方呎，開價價318萬元，較2013年初的購入價帳面再低逾100萬元，呎價約15,512元。