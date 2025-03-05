新界二手買賣回暖

荃灣月內開25單 海濱花園輸11% 香港二手市場累積購買力釋放，調低細價物業印花稅措施同時降低買樓成本，個別新界地區交投回升，荃灣3月暫錄約25宗買賣，海濱花園兩房業主出貨，減價至400萬元賣樓，持貨約10年帳面輸約11.1%。馬鞍山本月亦錄至少22宗買賣，薈晴開放式單位成交價險守「3球」，逾8年帳面跌價約14.5%。

家長客助兒子350萬買荃中 美聯鍾家豪表示，與上月同期農曆新年期間相比，荃灣本月二手成交量按月增約5倍，當中約60%為約400萬元或以下成交，包括荃灣中心8座低層B室，實用面積約460方呎，原則三房間隔，叫價380萬元，放盤約一星期，家長客見細價樓印花稅下調，加上銀行利息減少，即提取存款資助部分首期助兒子置業，以350萬元購入上址，呎價約7,609元。原業主持貨約5個月帳面僅獲利10萬元。

中原李建華指，同區海濱花園21座低層E室，實用面積約453方呎，原先叫價430萬元已屬蝕本價，同區上車客見置業成本大減，積極物色單位，原業主作出配合，減價30萬元沽貨，呎價約8,830元，原業主於2015年以450萬元買入上址，帳面蝕50萬元離場。

薈晴蝕50萬 尚悅虧損三成 馬鞍山交投步伐加快。世紀21奇豐莊瑞生稱，區內400萬元或以下成交，多屬未補價第二市場公屋或居屋。市場消息透露，薈晴1座中層A3室，實用面積約225方呎，成交呎價約13,333元，原業主2016年底購入，帳面虧蝕逾50萬元。

元朗二手市場本月錄至少13宗買賣，美聯曹錦輝表示，同區尚悅1座中層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔，議價後以約418萬元成交，呎價約10,170元，原業主2021年10月購入單位，帳面蝕約178.8萬元，貶值約三成。

區內部分細價樓被「炒起」。消息稱，益輝大廈低層單位，實用面積約301方呎，原業主去年中才以246萬元購入，剛以298萬元易手，呎價約9,900元，期內帳面升值約52萬元或約21.1%。

二手樓價倒流，吸引買家入市。中原黎宗文表示，沙田及大圍3月暫錄約9宗二手買賣，大圍金獅花園1期B座中層6室兩房戶，減價30萬元，以320萬元成交，呎價約11,228元，原業主持貨約7年帳蝕約143萬元。

港島方面，美聯鄭琨指，西灣河鯉景灣觀暉閣中層E室，兩房間隔，以705萬元售出，呎價約13,153元，約8年帳面貶值約14.4%。

3月新界二手交投表現