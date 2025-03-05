普拉達上年賺68億 Miu Miu銷售額破頂

儘管去年業績「逆市做好」，期內產品設計及開發成本僅升4.95%至1.58億歐元，廣告及傳訊成本為4.73億歐元，銷售成本為20.82億歐元，增幅俱低於收入。整體毛利率約79.8%，撇除匯率影響大致穩定。

該企去年業績基本上由手袋名牌Miu Miu推動，其零售銷售淨額錄12.28億歐元，為歷史新高，按固定匯率計算（下同）增長93.2%。

亞太生意增13% 日本更佳 旗艦品牌Prada零售銷售淨額則為35.63億歐元，增長僅4.2%，但比起集團盛傳會收購的米蘭「同鄉」Versace錄得總銷售額挫逾一成，佛羅倫斯Gucci和Ferragamo各跌21%及8.2%，已經好很多。公司稱，Prada皮具用品類別更豐富，新產品備受青睞，經典款式又持續熱賣。

普拉達另一「奇葩」之處在於，儘管內地消費不景，不計日本的亞太區的零售銷售淨額去年仍錄得13.1%增長，達16.04億歐元，繼續為列帳市場當中最大，反而是美洲更遜色，增長僅8.9%。營業額第二高的「大本營」——歐洲，零售銷售淨額增長17.5%。

跟不少奢侈品牌類似，集團在日本和中東表現更勁，零售銷售淨額分別飆升45.8%及26%，規模加起來更超越美洲。