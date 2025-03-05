創科去年多賺14% 添派息

作為業績向來表現穩健的藍籌股，創科去年主營業務表現依然錄得增長，全年電動工具銷售額達到137.22億美元，按年增長7.25%，佔公司整體收入約93.85%。按當地貨幣計算，旗艦品牌MILWAUKEE業務銷售額增長11.6%，繼續擴大市場領導地位；充電式工具及戶外電動工具品牌RYOBI銷售額增長6.4%。

儘管地板護理及清潔業務收入按年倒退4.07%至8.98億美元，惟該業務的盈利不跌反升，較2023年多117.6萬美元。創科解釋，這主要是由於執行提升盈利能力的計劃所致。當中，RYOBI清潔產品系列為增長最迅速的地板護理產品類別，而VAX在英國及澳洲亦表現理想，錄得中單位數增長。

今年銷售料中高單位數升 在全球方面，該公司公司團隊在所有地區均錄得超越市場的增長。按當地貨幣計算，北美業務增長5.5%，歐洲業務增長10.2%，而其他地區包括澳洲及亞洲，則錄得12.5%增長。至於盈利能力改善亦與整體業績表現匹配，去年毛利率增加0.85個百分點，自由現金流增加約3.1億美元。

展望今年，管理層表示有信心令公司整體的銷售錄得「中至高單位數」的增長，並同時專注改善業務中表現較弱的領域。