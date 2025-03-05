OPEC+意外下月增產 布油5個月低

石油輸出國組織及盟友（OPEC+）爆冷地維持在4月啟動逐步增產計劃，為逾兩年以來首次，加上美國關稅為經濟前景帶來憂慮，紐約期油昨日曾挫1.87%至每桶67.09美元，創3個月低，倫敦布蘭特期油昨日更曾跌穿70美元，低見69.77美元，刷新5個月低。

OPEC+視像會議後表示，8個參與增產的成員，日均產量下月將增加13.8萬桶。回顧自2022年起，OPEC+已多次減產，日均產量累計削減585萬桶（約佔全球供應量5.7%）。SEB首席商品分析員Bjarne Schieldrop認為，是次增產決定或涉政治因素，尤其是美國總統特朗普近期多次呼籲減油價。

事實上，增產活動經已開始實行。據統計，今年2月油組日均原油產量為2,735萬桶，按月升24萬桶，創下2023年12月以來新高。上月新增產量來自委內瑞拉及阿聯酋。同時，早前因油田事故停產的伊拉克，產量也恢復至原先水平。

沙特阿美全年純利跌13% 全球最大石油公司沙特阿美（Saudi Aramco）去年總收入減少2.94%至4,804.46億美元，純利跌13%至1,050.38億元，主要受累上游原油價格及成交量雙降、下游利潤惡化等因素。第四季基本股息增至211億美元，但與業績掛鈎的股息僅兩億美元，遠低於第三季的108億美元。