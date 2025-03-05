道指曾挫682點 高盛降標指成分股盈測

隨着美國政府的關稅戰升級，市場對於美國經濟前景的看法亦日趨審慎。高盛首席美股策略師David Kostin亦警告，在經歷最近一輪的調整後，美股短期內可能仍會遭遇阻力。由於經濟數據弱於預期，該行將2025年標指成分股的每股盈利增長預測，從11%下調至9%，惟同時維持明年7%的預測。

Kostin指出，要完全扭轉近期股市的跌勢，就需要美國經濟增長前景改善；本周五公布的美國就業市場數據將會是關鍵考驗；同時，「任何促進經濟增長前景的政策信號也可能提振市場，但不確定性仍然很高。」

美股3大指數周二早段跌勢未停，道指曾跌682點，報42,508點；標指跌98點，報5,750點；以科技股為主的納指跌314點，報18,035點。

近期股市受到投資者獲利離場、經濟前景擔憂的雙重打擊下，科技股、周期股表現明顯受挫。高盛繼續建議投資醫療保健板塊，並表示「該行業具有防守力，今年迄今表現優於大市7個百分點，而估值處於歷史低點」。該行重申今年底標指6,500點的目標，並表示「股市對經濟增長前景的定價，目前與我們經濟學家的基線經濟增長預測大致相同」。

巴克萊銀行美國股票衍生品研究主管Stefano Pascale亦指出，當前美股的「下行不對稱風險」（即下跌風險大於上升），促使投資者對沖其倉位。隨着本周重要的宏觀經濟數據發布後，由去年大選後開始推動股市的樂觀情緒將會繼續消退。

Target去季利潤縮20% 企業消息方面，美國低價零售百貨公司Target公布上季業績，於截至2月1日止一季內收入按年倒退3.14%至309.15億美元，同店銷售則按年增長1.5%，其中實體店的同店銷售下跌0.5%，而數碼渠道的銷售增長8.7%；純利按年倒退20.18%至11.03億美元，折合每股盈利2.41美元。公司指引本年度全年收入增長約1%，同店銷售按年持平；而每股盈利介乎8.8至9.8美元，其股價早段曾跌4.78%。

連鎖零售店Best Buy公布，截至2月1日止一季收入為139.48億美元，按年跌4.76%；經調整每股盈利2.58美元，按年跌5.14%；公司指引今年同店銷售增長介乎零至2%，其股價早段曾跌13.77%。