巨企赴美設廠避「侵」略

台積電擴投資 本田輝瑞擬增產 繼「鑿」得蘋果公司（Apple Inc.）斥5,000億美元投資美國後，美國總統特朗普再下一城，成功使台積電再度硬啃成本挑戰，豪擲多1,000億美元（約7,800億港元）在美國設廠，他更直言是項交易「關乎（美國）國家安全」，又當着台積電董事長魏哲家說，關稅是「很強的武器，以前的政治家不用是因為他們不老實或者愚蠢」。

如此殺氣騰騰，市傳日本老牌車廠本田（Honda）本來嫌美國生產成本上漲，眼看墨西哥被特朗普加徵關稅，如今也打算將新一代Civic混能車改為在美國印第安納州生產。

此外，美國老牌藥廠輝瑞（Pfizer）的行政總裁布爾拉稱，「必要時會把部分海外產能轉移至美國」，強調公司在美國的產能冠絕醫藥企業，運作良好。

回看特朗普昨攜同魏哲家開記招，全程可謂耀武揚威。他作了約4分鐘自吹自擂的開場白後，一如既往「很有風度」地把麥克風調低予矮半個頭的魏哲家發言。一向從容應對分析員的魏哲家這次明顯變得戰戰兢兢︰「感謝總統先生，呃，我有點緊張，所以我要拿貓紙出來」。

其發言與台積電公告差不多，大致上是添設3座晶片廠、兩座先進封裝廠和一個研發中心。他以「成功」形容特朗普1.0年代拍板燒錢興建的亞利桑那廠，又稱「Apple、英偉達（Nvidia）、AMD、高通、博通均支持台積電在美煉芯。」

專家：台積電盈利衝擊有限 美國商務部長盧特尼克把話挑明︰「他們可以不用付關稅……企業不在美設廠會遭罪……恭喜魏哲家。」特朗普又稱，「我很喜歡（已故前總統）列根，但他搞外貿偏偏很差」，致使廠商外流，並補充台積電的新投資完成後，美國將生產全球四成晶片。

特朗普任期充其量4年，台積電的包袱卻恐怕是永遠，一旦日後英特爾（Intel）重振雄風，豈不麻煩？易方資本助理基金經理王逸研相信，英特爾和三星電子的先進製程規模未來都不及台積電，且主要生產自家晶片；以魏哲家感謝客戶來看，為美國增建廠房後應該不愁訂單，「要轉單去英特爾早就轉了」，何況英特爾已是台積電10大客戶。他又相信，華府不想再花錢扶持英特爾。

王逸研認為，增加在美投資意味日後會縮減在德國和日本投資，「其產能規劃一向很科學，不會為建而建」。就算美國廠毛利率不及台灣，以產能佔比仍不大，對盈利衝擊有限，加上AI晶片對生意推動遠超智能手機、業績往往優於指引，技術亦會持續有優勢，台積電基本面仍穩健。

台積電台灣股價昨跌1.96%，反映股東不樂見公司再大撒幣，但美國預託證券（ADR）周二早段曾回升4.48%。

郭明錤對台積電增美投資看法