蘇黎世壽險年度化保費翻倍

蘇黎世保險（香港）公布去年人壽保險業務業績，年內年度化保費（APE）按年增加一倍。當中，投資相連壽險（投連險）業務持續增長；其經紀渠道市佔率由2023年首3季的35%增至去年同期的45%，穩佔市場龍頭地位。此外，其儲蓄保險業務表現理想，「瑞駿萬用壽險計劃」按年銷售大增20倍，成為蘇黎世人壽業務的新增長動力。

內地客APE激增17倍 蘇黎世人壽自去年起積極拓展離岸業務，年內訪港客戶的年度化保費已佔人壽業務近三成，當中以內地訪港客戶尤其活躍。去年，內地訪港客戶年度化保費按年激增17倍。

另去年公司的經紀數目按年增長近七成，帶動經紀渠道年度化保費按年翻倍，而網上渠道的銷售更按年增長接近3倍。

蘇黎世保險（香港）人壽保險業務署理行政總裁袁方指，旗下人壽業務於去年達成多項目標並獲得巨大增長，顯示公司迅速應對市場轉變，成功執行多元化銷售渠道和產品策略，並得到市場和客戶極之正面的回應。其中，客戶推薦值按年增加15%，訪港客戶的銷售更錄得驚人增長，另在產品以至環境、社會和管治（ESG）方面均獲得業界肯定。

展望今年，公司將繼續支持政府的政策方向，並已有兩項產品符合新資本投資者入境計劃的資格，亦將繼續多元化拓展產品及銷售渠道，以接觸更廣大的客戶群。