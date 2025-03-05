大摩料港上月零售額挫8% 仍看好領展

日前港府公布的1月零售銷貨值按年跌3.2%，雖然較去年12月跌5%收窄，但是連續11個月收縮。投資銀行摩根士丹利認為，1月表現已較預期跌5%為好，主因有農曆新年因素帶動。該行預期，2月零售額將按年再挫8%，綜合首兩月數字料跌6%，並維持全年零售收縮的預測。

建議減持九倉置業希慎 在選股上，該行偏好領展，因盈利和股息前景較穩定，維持領展「增持」評級，目標價維持41元。領展昨日平收於35元，成交額3.36億元。基於1月奢侈品銷售按年挫約18%，表現持續疲弱，故該行維持給予九倉置業及希慎「減持」評級，目標價維持20元及13元不變。九置和希慎昨日分別收升1.96%和0.96%，分別至20.75元和12.58元。

滙豐環球研究則認為，1月零售額跌幅收窄，除了農曆新年因素，相信亦因今年的人流和租戶銷售表現均有所改善。雖然本港零售市場仍面對多項挑戰，但認為投資者或對市場過分悲觀。若香港零售業銷售重拾增長，九倉置業等商場營運商或為投資者帶來正面驚喜。

滙豐提到香港零售業正面因素，包括內地恢復及擴大深圳居民「一簽多行」計劃後，1月份訪港旅客達470萬人次，按年上升24%。另外，恒指在過去6個月上升約35%，金融市場的正面財富效應有助刺激消費。最後，啟德體育園開幕後可舉辦大型體育及娛樂活動，從而提升旅客消費。