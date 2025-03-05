置富產業全年可分派收入跌10%
以私人屋苑商場收租為主業的置富產業信託(00778)公布，去年全年物業收入淨額按年降3.55%至12.53億元，可分派收益跌10.75%至7.23億元；末期每基金單位分派為17.36仙，全年分派減少11.86%至35.59仙。以置富產業昨日收市價4.25元計算，往績股息率8.3厘。
融資成本升13%
管理層於業績報告內表示，由於消費流失至競爭市場，加上本地顧客及旅客的消費喜好有所轉變，香港零售市場因而面臨重大挑戰。去年總收益降2.2%，主要乃若干行業的租金調升率錄得負增長所致，儘管整體平均出租率有所改善抵銷部分租金損失。
去年置富融資成本（不包括衍生金融工具公平值變動）按年增加13.06%至3.96億元，乃香港銀行同業拆息在去年首3季上升，以及為維持對沖水平的新訂利率掉期成本更高所致。隨着去年9月開始減息，融資成本於2024年下半年大致平穩。超過一半的貸款已按固定利率作出對沖。於報告年度，實際借貸成本為4厘，按年升0.4厘；資產負債比率按年升一個百分點至25.6%，管理層認為是健康水平。
鷹君轉蝕逾17億
另外，本地老牌地產商鷹君集團(00041)昨日股價收報11.82元，升0.34%，創逾4個月高位。公司去年總收益錄108.78億元，按年升2.2%；列帳虧損17.34億元，相較2023年賺7.63億元轉盈為虧，折合每股虧損2.32元；每股末期息和全年股息分別維持在0.5元和0.87元。撇除投資物業公平值變動等非現金項目影響後，該企去年核心盈利15.53億元，按年減少16.41%。
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