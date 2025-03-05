置富產業全年可分派收入跌10%

管理層於業績報告內表示，由於消費流失至競爭市場，加上本地顧客及旅客的消費喜好有所轉變，香港零售市場因而面臨重大挑戰。去年總收益降2.2%，主要乃若干行業的租金調升率錄得負增長所致，儘管整體平均出租率有所改善抵銷部分租金損失。

去年置富融資成本（不包括衍生金融工具公平值變動）按年增加13.06%至3.96億元，乃香港銀行同業拆息在去年首3季上升，以及為維持對沖水平的新訂利率掉期成本更高所致。隨着去年9月開始減息，融資成本於2024年下半年大致平穩。超過一半的貸款已按固定利率作出對沖。於報告年度，實際借貸成本為4厘，按年升0.4厘；資產負債比率按年升一個百分點至25.6%，管理層認為是健康水平。