特斯拉華銷量削半 連減5個月
作為中國比亞迪股份(01211)的勁敵，美國特斯拉（Tesla）在華銷售可謂滑鐵盧，2月Tesla中國批發銷量僅30,688輛，為2022年8月後新低，按年大跌49.2%，按月亦大減51.5%，是連續第5個月下跌。
中國乘用車市場信息聯席會發布的數據顯示，據月度初步數據綜合預估，2月內地全國新能源乘用車廠商批發銷量84萬輛，按年增長82%，按月跌5%；今年首兩個月累計批發173萬輛，按年增長49%。2月內地乘用車主力廠商新能源批發銷量排名中，比亞迪以批發銷量31.82萬輛排名榜首，Tesla僅排第6。
小鵬望港發展低空經濟
另一方面，有份出席北京會議的小鵬汽車(09868)董事長何小鵬表示，小鵬的人工智能（AI）汽車銷情不俗，會盡快將自動駕駛技術帶到香港，又指期待香港推出相關政策支持低空經濟，會把飛行汽車帶到香港，認為周邊海港和海邊有很大的發展機會。
出席同一場合的寧德時代董事長曾毓群將提出關於進一步提升新型儲能市場化運用水平。他指「十四五」期間電能量市場電價浮動窄，輔助服務費用分攤機制未打通、容量電價實施細則未出台及存在質量安全問題等，提出進一步提升新型儲能市場化運用的建議，以及建立新型儲能定期安全檢查制度。
小米集團(01810)創始人兼董事長雷軍於同一場合亦提出多項建議，包括加快推進自動駕駛量產、發展智能網聯新能源汽車產業生態、加快推進AI終端產業高質量發展、優化新能源汽車號牌設計，以及加強「AI換臉擬聲」違法侵權重災區治理的建議。
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