特斯拉華銷量削半 連減5個月

中國乘用車市場信息聯席會發布的數據顯示，據月度初步數據綜合預估，2月內地全國新能源乘用車廠商批發銷量84萬輛，按年增長82%，按月跌5%；今年首兩個月累計批發173萬輛，按年增長49%。2月內地乘用車主力廠商新能源批發銷量排名中，比亞迪以批發銷量31.82萬輛排名榜首，Tesla僅排第6。

出席同一場合的寧德時代董事長曾毓群將提出關於進一步提升新型儲能市場化運用水平。他指「十四五」期間電能量市場電價浮動窄，輔助服務費用分攤機制未打通、容量電價實施細則未出台及存在質量安全問題等，提出進一步提升新型儲能市場化運用的建議，以及建立新型儲能定期安全檢查制度。