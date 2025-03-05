比亞迪籌433億 股價插6%

比亞迪昨開市前公布，周一收市後訂立配售協議，今次配售價為每股335.2元，較周一收市價363.6元折讓約7.8%，配售股份相當於經擴大後已發行H股的約10.57%，及已發行股份總數的約4.27%，所得淨額擬作集團研發投入、海外業務發展、補充營運資金以及一般企業用途。

相比2021年1月及11月的配股行動，無論配售價及集資淨額均明顯大幅遞增。該企指，是次配售為公司進一步提升技術實力、提速出海進程，亦通過吸引部分高品質機構投資者參與配售，進一步豐富公司股東基礎。

投行紛護航 睇好海外發展 其中，總部位於阿聯酋的Al-Futtaim由家族擁有，業務範圍廣泛，包括汽車、金融服務、房地產、零售和醫療保健等，更與超過200個國際品牌在中東和東南亞地區合作。比亞迪及Al-Futtaim未來計劃在現有合作基礎上，邁入戰略夥伴關係，在新能源汽車等領域深化協作。雙方以區域合作為基點，共同探索進一步的增長機遇和協同效應。

對於今次H股配售規模，比亞迪坦言，這是過去10年全球汽車行業規模最大的股權再融資項目。至於投資者認購訂單多倍覆蓋，充分彰顯全球投資者看好該企發展前景，對中國汽車工業立足全球的充分信心，以及對全球汽車業電動化、智能化發展趨勢的高度認可。

投行花旗認為，由於比亞迪的海外資產回報率較高，今次配股融資屬正面消息。據該行估算，該企海外資產回報率在今年至2027年，將分別達16.2%、22.5%及28.7%，雖然在國內坐擁充裕的自由現金流和淨現金，但考慮到人民幣轉移為海外貨幣成本高而不靈活等因素，因而選擇配股。

野村亦留意到，今次比亞迪配售所得擬用於海外擴張，可能包括為未來兩年建立6家海外工廠的計劃提供額外資金。基於該企資產負債表維持健康水平，配股帶來的股份稀釋效應及折讓影響有限，只要比亞迪未來能持續實現交付量增長，投資主題就不變，故與花旗一樣續予其「買入」評級。

滴滴自駕傳融資估值達390億 目前市場更關注其他汽車股會否倣效加入配股之列。摩根士丹利提及，比亞迪股價在2月累漲逾三成，比起恒生指數同期有過之無不及，比亞迪的海外擴張計劃、非核心科技投資等或解釋集資行為，但仍有投資者對其集資時間感意外，繼而憂慮其他急升汽車股將接力配股或發債等。

投行對比亞迪配股

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