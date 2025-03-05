亞洲私募股權活動料續增

會計師行致同發表的《亞洲私募股權投資觀點2025》指出，隨着市場活動回升，亞洲私募股權行業去年的交易額和數量均升10%。該企香港諮詢主管合夥人湯飈強調，亞洲私募股權要出現全面復甦仍需一段時間，估計今年全年亞洲私募股權活動仍可保持增長，尤其是日本、印度和東南亞應有不俗表現，因日本在政府推動改革下帶動企業發展；印度料至2028年躍升為全球第3大經濟體促進併購；東南亞如新加坡等的科創創新水平強勁。

內地存挑戰 科創見機遇 中國市場方面，他指看到外資在退出中國私募股權市場情況，主因近年內地收緊監管，令國際資金對中國市場審慎，惟現時中國市場既有挑戰也有機遇。中美關係緊張造成挑戰，但中央推動科創發展令資金流向新興行業也帶來機遇。

被問到本港新股市場進程，他指宜多做國際化新股和爭取國際投資者投入港股市場，且本港對科技公司的上市門檻較內地低，都是優勢之一。

此外，致同調查亞洲私募股權公司對今年市場有何挑戰的看法，有42%認為管理費用為最大挑戰，其次有41%受訪者認為是關鍵人條款。行業機遇方面，致同認為消費品、TMT（科技、媒體和通訊）、工業及化學都可看高一線。

致同又稱，私募股權分為多個類型，其中併購基金主要投資成熟企業，當投資者買入公司大部分股權後，可安排專業管理團隊加入，所以回報較增長型基金穩定；另外，一旦經濟充斥不確定因素，投資者會偏好較穩定的基金。至於增長型基金能否成為主流，該企稱要視乎經濟前景，倘科技板塊持續革新，有望進一步帶動投資者對增長型基金的需求。