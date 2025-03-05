騰訊元寶內地下載量稱冠
騰訊控股(00700)旗下聊天機械人「元寶」（Yuanbao AI），據報前晚已超越人工智能（AI）大語言模型DeepSeek，成為內地本周下載次數最多的iPhone應用程式（App）。至於下載次數最多的5大免費App中，3個是AI機械人，分別是字節跳動的豆包、騰訊的元寶以及DeepSeek。
AI熱有增無減，各大科企都在加大投入以提速發展AI，騰訊最近推出混元Turbo版，聲稱其答案的交付速度比DeepSeek更快等。
此外，日本媒體報道，騰訊增持日本角川（KADOKAWA）股權1.11個百分點，至7.97%。騰訊早在2021年透過旗下Sixjoy Hong Kong Limited投資日本角川。翌年，騰訊索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）入股角川子公司FromSoftware。
杭州傳查阿里AI配套商
至於擬斥530億美元投資AI的阿里巴巴(09988)亦有新消息。內媒引述杭州市經信局《關於開展阿里巴巴集團雲和AI投資計劃本地配套供應商摸排的通知》要求，杭州市餘杭區調查有意向參與阿里雲和AI重大投資計劃的本地配套供應商及核心產品。
此外，阿里旗下全球速賣通宣布，為商家推出POP新品孵化工具「新品閃電推」，商家於後台報名通過後，平台將代商家進行站內外流量投放、智能報名營銷活動等操作，結合額外平台補貼，對新產品進行推廣。新品閃電推對商家層級未有設特殊要求或門檻，只需為30天內新發布產品，而且商品綜合競爭力在同行業中排名靠前的都可以參與。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：