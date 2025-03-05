恒指回軟 北水轉沽 富達：審慎樂觀

美國新關稅措施拖累投資氣氛，恒生指數昨日收挫64點或0.28%，全日波幅達503點，成交按日再縮減10.72%，至2,695.87億元，「北水」亦沽貨，轉淨流出12億元，連續7日淨買入斷纜。

恒指昨低開328點，跌幅一度擴大至458點；中國宣布反制美方的措施後，曾短暫倒升44點，惟最終低收，報22,941點。國企指數跌52點或0.62%，報8,367點；科技指數跌不足一點，收報5,535點。

港交所與迅清結算簽合作 富達國際表示，中國市場的防禦度或較預期為高，尤其科技創新及內需消費正浮現投資契機。不過，內地財政政策推行力度至今仍低於預期，對中國市場審慎樂觀，認為中國股市持續復甦需要宏觀經濟基本面改善，或需政府推出更多刺激措施促進內需消費及穩定房地產價格。

港交所行政總裁陳翊庭表示，固定收益和貨幣（FIC）市場將是港交所未來重點拓展的領域之一，將構建一個豐富、涵蓋所有資產類別的中國相關產品生態圈，同時會加強衍生品市場，從而讓投資者可有效地管理風險，並正在籌備在香港推出中國國債期貨。

她提到，內地固定收益市場過去10年迅速發展，規模激增5倍，目前已高達24.6萬億美元，位居全球第二。在政策的大力支持下，預期內地固定收益市場將持續高速增長，與離岸固定收益市場的互聯互通也將增強，發展FIC市場，是為了進一步連接資本與機遇。