滬深市揚成交縮一成 軍工股強勢

關稅戰火無阻內地A股在重量級會議開幕日靠穩，周二尾市半導體板塊、軍工股午後拉漲，滬、深股市兩大指數均由跌轉升，滬綜指更結束連跌兩日的弱勢。惟兩市主板成交額進一步縮水，按日再少逾一成至逾1.43萬億元（人民幣‧下同 ），連挫3個交易日，反映投資市場多少受中美貿易戰白熱化紛擾。

該行續指，由於目前投資者尚未充分把握部署，料為房地產板塊進一步上行提供空間。如果中國復甦進一步增強，尤其是在住房市場復甦的帶動下，香港股票和樓市都會相應受惠。

上海科創50漲1.7%跑贏 比起內房股，昨日軍工板塊更顯強勢。北交所上市的晟楠科技、深交所掛牌的北方長龍雙雙漲停。半導體板塊方面，上交所上市的芯原股份、安路科技亦漲停。至於主要指數，上海科創50指數全日收漲1.72%，報1,080點，升幅跑贏滬綜指的0.22%及深成指的0.28%，兩者分別收報3,324點及10,679點；深圳創業板指數則收跌0.29%至2,190點。

中方官員昨表示，內地經濟從來都是在風雨洗禮中成長、在歷經考驗中壯大，故對內地經濟前景充滿信心。同時高度重視人工智能（AI）技術的發展和風險防範，透過DeepSeek這類公司的興起，可看到中國在科技發展上的創新和包容性。

投行瑞銀證券亦看好智慧型機械人的長期發展，該行中國機械行業分析師王斐麗表示，人形機械人可能會首先應用於工業和商業場景，以執行技術難度低的特定任務，而通用機械人（尤其是面向消費者）商業化需要更長時間。