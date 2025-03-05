長和擬賣巴拿馬等港口 套千四億

售和記港口80% 保留中港

長和的通告指出，交易將涉及和記港口80%權益。和記港口持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬及聯營權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產。但出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。長和同意與貝萊德等財團獨家磋商為期145日。