長和擬賣巴拿馬等港口 套千四億
就美國總統特朗普威脅收回巴拿馬運河的威脅，旗下和記港口在巴拿馬運河經營巴爾博亞及克里斯托瓦爾共兩個港口的長和(00001)昨晚宣布，與美資貝萊德（BlackRock）等組成的財團，就出售和記港口80%股權（中港港口業務除外）之初步基本條款，以及和記港口在巴拿馬港口（Panama Ports Company S.A., PPC）90%權益達成原則性協議，估計交易將為長和套現逾190億美元（約1,482億港元），變相就甩掉地緣政治風險極高的熨手山芋！
售和記港口80% 保留中港
長和的通告指出，交易將涉及和記港口80%權益。和記港口持有在23個國家43個港口擁有、營運及發展共199個泊位之附屬及聯營權益，連同所有和記港口之管理資源、營運業務、貨櫃碼頭系統、資訊科技及其他系統，以及其他涉及用於控制和營運有關港口之資產。但出售資產不包括任何和記港口信託股權，即該信託在香港、深圳和南中國營運之港口，或任何在中國內地之港口。長和同意與貝萊德等財團獨家磋商為期145日。
另長和就貝萊德等財團收購和記港口在PPC之90%權益達成原則性協議，PPC擁有並經營位於巴拿馬巴爾博亞及克里斯托瓦爾之港口。
根據初步基本條款，預期交易將為集團帶來超過190億美元之現金所得款項。
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