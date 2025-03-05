美促勿貶值 人幣日圓升

斥美企競爭力受損 Yen兌港元逼5.25算 美國繼向中國、加拿大和墨西哥加徵新關稅，打響全球貿易戰後，不忙繼續伸延戰線，最新又「挑機」發動全球貨幣戰！商人出身的美國總統特朗普再顯語出驚人本色，主動向外媒表示，已致電中國國家領導人和日本首相石破茂，強調「這些國家不能繼續讓本國貨幣貶值」，因做法對美國不公平。周二匯市就上演美匯向下，日圓、人民幣等非美貨幣回穩的一幕。可見如今大國全方位博弈，猶如陷入泥漿摔角，鬥得難分難解！

特朗普批評，當中國、日本和其他國家壓低本國貨幣匯率的手段，變相拖冧包括拖拉機生產商卡特彼勒（Caterpillar）等美國製造品牌，大呻當地企業很難從中競爭。他又指，關稅是解決貿易不公的方法，而美國透過相關行徑不僅能夠彌補到製造業損失問題，也較好言相勸更為有效。

石破茂：無刻意壓匯 周二美匯指數回軟至106.4，反之日圓兌每美元曾觸及148.1，折合每百日圓兌港元逼近5.25算。離岸人民幣兌每美元匯價曾回升至7.2559，相當於每百港元兌93.36元人民幣；另在岸人民幣昨日下午4點半收報7.2788，較上一日官方收盤價和夜盤分別升143點子和92點子。

就在特朗普發炮攻擊日本和中國「控制匯市」後，石破茂在國會發言時反駁指「日本無採取所謂的日圓貶值政策」；日本財務大臣加藤勝信也強調「他們無利用外匯政策壓低日圓」，又指已向美國財長貝森特確認在外匯問題上的基本立場。

日股曾挫969 車企捱沽 日本股市昨日則受累關稅戰和貨幣戰的雙重夾擊而腳軟低收。其中，日經平均指數最多挫969點或2.56%，低見36,816點，收跌454點或1.2%，報37,331點。東證指數（TOPIX）跌19點或0.71%，收報2,710點。板塊方面，以出口為主的車股顯著受挫，豐田、日產和本田汽車跌幅介乎1至2%。

此外，日本內閣府最新公布的上月家庭消費者信心指數，表現也較預期弱，反映當地弱日圓之下民眾的購買意欲和對未來經濟的預期仍較為審慎。經季節性調整後，2月家庭消費者信心指數降至35，創近兩年新低，同時差過市場預期的升35.4。

野村估內地允人幣跌 至於今趟關稅戰開打後，中國人民銀行未見刻意透過貶值人民幣來應付，日資投行野村認為，除非內地透過更大規模的財政刺激方案，為市場帶來驚喜，又或人行願意繼續消耗外匯儲備，否則中央將允許人民幣貶值，又推算今次的關稅落地，離岸人民幣有可能失守7.46（即每百港元兌約95元人民幣）。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰提及，考慮到特朗普對人民幣貶值的警告，人行可能仍會維持穩定的人民幣定價政策，而兩會期間人行可能也傾向維持貨幣穩定。人行昨日進行382億元（人民幣‧下同）的7日期逆回購操作，中標利率維持1.5厘，由於同日有約3,185億元逆回購到期，所以單日淨回籠2,803億元。

離岸人民幣表現 日圓匯價轉強