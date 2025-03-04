股市估市：美股後市聚焦關稅減息通脹

恒指上周曾上衝24,000點關，美股納指及標普500連跌兩周，道指則微升。要留意是，早前美股的升浪，以及港股近期氣氛，令投資者忽視了受「灰犀牛」影響的潛在可能，大家不得不注意其中的風險。

早於美國總統特朗普上任前，已揚言對其他國家徵收額外關稅，上任後一如計劃以行政命令簽署，惟市場認為加幅輕微，股市未有反應。儘管特朗普表明未來會再上調，市場卻無動於衷。

結果，上周美國表示分別再對墨西哥和加拿大開徵的25%關稅，如期於本月4日起生效，理由是芬太尼為主的毒品仍從這些國家湧入美國。特朗普亦以這些產品是「由中國製造和提供」，將向中國加徵10%關稅。投資市場迅即回應，中美股市均下挫。

值得留意的是，美國將於4月2日對貿易夥伴課徵「對等關稅」措施將全面生效，可說是新一輪貿易戰再展開。此外，中國作為應對，商務部宣布向美國煤炭、農業機械等部分進口商品加徵10至15%關稅，又對用於國防工業的稀有金屬實施出口管制等。對比一下特朗普上任時美股指數水平，不難發現美股指數沒有反映到關稅或貿易戰的影響。

部分資金轉向債市避險 上周五特朗普和烏克蘭總統澤連斯基在白宮會面時公開爭吵，令市場開始懷疑美國能否解決俄烏戰爭。事件發生後，資金流入債市避險，儘管規模不多，惟反映了早前投資者過分的樂觀情緒，當轉向時對資本市場的影響。

為何風險資產仍處於安穩狀況？相信與個人消費開支（PCE）價格指數有關，上周五較好消息是聯儲局所看重的PCE數據只是溫和向上，在早前一系列報告顯示物價壓力再次升溫、消費者削減開支下，終可讓市場暫鬆一口氣。

剔除食品和能源價格的核心PCE按月上升0.3%，按年上升2.6%，與2021年初以來的最低增幅持平。聯儲局官員表示，需要看到通脹出現實質性緩解，才會再次下調利率，特別是考慮到特朗普的政策對通脹的影響存在不確定性。

早前大市的好氣氛與市場預期今年減息次數增加有關，也解釋了部分樂觀情緒。因此，短線股市能否再上下一個台階，與這幾個因素息息相關。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒