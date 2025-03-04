專家點評：平衡經濟增長緊縮開支非易事

過去兩年，利率與經濟增長的話題是市場關注的焦點。這些貨幣政策由各國中央銀行討論，通常獨立於政府運作。然而，一些國家，特別是實行聯繫匯率制度的國家及地區，會犧牲對利率的獨立控制，以換取貨幣穩定。

在提高增長方面，必須依賴政府主導的財政政策。在理想情況下，當經濟增長低迷時，政府會通過增加開支和減稅來刺激經濟，反之亦然。然而，實際上，政府必須考慮預算狀況，例如稅收收入、其他收入、強制性開支、福利支出，以及當前的債務水平。這限制了政府在需要時有效刺激經濟的能力。

裁減公務員恐損害消費 據估計，美國目前的聯邦債務超過36萬億美元，佔其國內生產總值（GDP）的124%以上，創下歷史新高。預計僅支付債務利息就將在2025財年耗費美國納稅人9,520億美元，約佔2025年預期收入的18.4%。因此，特朗普政府與政府效率部（DOGE）一起強烈表達解決債務問題的意願。政府已經開始裁減公務員、減少未來開支，並實施關稅以增加稅收。

不過，這並非沒有代價。關稅的實施將間接推高物價，並惡化與貿易夥伴的關係。裁減公務員將大大降低經濟生產力，並削弱民眾對政府的信任。儘管特朗普政府聲稱裁員針對的是效率低下的員工，不會對經濟造成重大影響，但預計經濟中總工資減少將導致消費下降，從而進一步減少其他人的收入，形成消費緊縮的惡性循環。

另一方面，香港新一份《財政預算案》指出，政府出現872億元的財政赤字，較原先預期481億元多近一倍。這主要是由於土地銷售不足，而土地銷售是香港政府的主要收入來源之一。預算案中提出政府裁減一萬個職位、凍結公務員薪酬，以及對長者兩元交通優惠計劃進行具爭議性修訂的計劃。

急需開源 免陷債務循環 此外，政府將從公立大學收回40億元，並終止多項社會福利補貼，例如每名學生的2,500元津貼，以期削減7%的開支。這些解決方案是否最佳選擇仍有待商榷，因為在緊縮、經濟增長和社會福利之間取得平衡並非易事。然而，這確實反映與美國類似的問題。

以經濟增長為代價控制開支，某程度上類似於個人為未來儲蓄而非當下消費。緊縮或發行債務只是暫時的解決方案，真正的出路在於開拓新的收入來源，並恢復舊有的收入渠道。香港政府必須增加收入來源，以避免陷入債務循環，類似於美國目前面臨的風險。儘管香港的債務佔GDP比率在發達地區中仍相對較低（9.3%），但政府已宣布未來5年將再發行1,950億元的債務。

曜熊理財策略研究部