商業市況：盛滙沽佐敦舖首錄蝕讓

舖位價格已累跌不少，活躍於舖位市場的盛滙商舖基金首錄蝕讓，以約1,868萬元沽出佐敦地舖，不足3年帳蝕近900萬元。

該基金創辦人李根興表示，是次交易屬基金自2016年成立以來「第一滴血」，沽出物業為佐敦吳松街126號地下舖位及閣樓，建築面積約980方呎，設約630方呎入則閣樓，現由足浴店以每月租金7.5萬元租用。相比2022年7月購入價約2,750萬元，現貶值約882萬元，跌幅約32.1%。

但他續稱，為了保持基金流通性，仍會繼續換貨，賣出及買入更有潛質的商舖，認為市況永遠有升有跌，不能死守。

紅磡全幢物業嗌8500萬 此外，有其他基金公司放售旗下物業，戴德梁行表示，獲委託代理出售紅磡曲街33號及老龍坑街13號全幢學生共居物業，叫價8,500萬元，連同租約出售。資料顯示，該物業去年3月曾以9,000萬元放盤。

該行指出，上址由基金於2021年10月購入並翻新，總建築面積約7,501方呎，地下舖位有3個租客，總租金每月接近8萬元。據營運商網站，物業房間租金連管理費為6,610至9,240元，大部分房間已租出。