上然示範單位曝光 計劃周內開價

新界樓盤的銷售準備工作進入直路。萬科香港旗下大埔上然第1期，昨日開放4個無改動示範單位予傳媒預覽，部署周內公布首張價單。該公司董事總經理周銘禧表示，首批單位主打的一房及兩房戶型，示範單位將於開價後正式對公眾開放，預計月內發售。

他續指，該盤現時接獲的初步查詢，主要來自年輕客及首置客。對於政府調整100元印花稅門檻，相信對中小型單位交投有刺激作用，料項目部分一房戶型有機會受惠。

最新曝光的示範單位，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，兩房連開放式廚房戶型參照第2座8樓D2室而建，實用面積428方呎，附有石紋設計的中島工作枱，配備的家電包括電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及多功能淨水器等。

YOHO WEST PARKSIDE超購56倍 另一個兩房梗廚戶型參照第2座6樓B3室為藍本搭建，實用面積475方呎。標準樓層單位層之間高度約3.15米，對外連接共38方呎的露台連工作平台。