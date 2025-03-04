上然示範單位曝光 計劃周內開價
新界樓盤的銷售準備工作進入直路。萬科香港旗下大埔上然第1期，昨日開放4個無改動示範單位予傳媒預覽，部署周內公布首張價單。該公司董事總經理周銘禧表示，首批單位主打的一房及兩房戶型，示範單位將於開價後正式對公眾開放，預計月內發售。
他續指，該盤現時接獲的初步查詢，主要來自年輕客及首置客。對於政府調整100元印花稅門檻，相信對中小型單位交投有刺激作用，料項目部分一房戶型有機會受惠。
最新曝光的示範單位，戶型涵蓋一房至三房間隔。當中，兩房連開放式廚房戶型參照第2座8樓D2室而建，實用面積428方呎，附有石紋設計的中島工作枱，配備的家電包括電磁爐、蒸焗爐、雪櫃及多功能淨水器等。
YOHO WEST PARKSIDE超購56倍
另一個兩房梗廚戶型參照第2座6樓B3室為藍本搭建，實用面積475方呎。標準樓層單位層之間高度約3.15米，對外連接共38方呎的露台連工作平台。
其他新界樓盤方面，新鴻基地產(00016)發展的天水圍YOHO WEST PARKSIDE，首輪銷售已於昨晚截票，5日累收約6,800張入票，按明日以價單形式出售119伙計，錄得超額認購約56倍。項目明日同步招標出售9伙三房及四房單位。
麗新發展(00488)的元朗尚柏，重新售出遭終止交易的10樓G室，為實用面積286方呎一房戶，最新成交價278.66萬元，呎價約9,743元，較5個月前高約2.3%。
路勁地產及深圳控股(00604)合作發展的屯門掃管笏凱和山，昨日連沽兩伙，有同區租戶「轉租為買」，斥資逾467萬元購入兩房單位，為第5座3樓C室，實用面積498方呎，呎價約9,378元。
此外，英皇國際(00163)的屯門畔海，以5,900萬元售出7號洋房，實用面積3,348方呎，外連花園及天台，呎價約17,620元。
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