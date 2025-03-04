新盤概況：南首加推55伙 首設開放式

恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新一批涵蓋21伙開放式戶、24伙一房及10伙兩房戶，折實價337.45萬至810.24萬元，呎價由約16,873至23,471元。全數開放式單位折實價低於400萬元，料可受惠於100元印花稅的門檻上調至400萬元新措施。預計日內上載銷售安排，料周末作次輪銷售。

1 Plantation Road推5洋房 兩個洋房項目出籠。會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road，公布首階段將推出5幢洋房招標出售，準備開放現樓示範戶予貴賓預約參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，該盤自去年下半年開始軟銷至今，已錄得逾100個購買意向。

他續指，將招標洋房實用面積5,600至6,200方呎，定價參考山頂物業，有信心呎價可打破山頂Mount Nicholson的紀錄。目前接獲的查詢，部分來自內地客及本地家族等。尚餘15幢洋房或留作長遠收租。

嘉富海灣部署月內招標 偉達地產持有的荃灣青山公路汀九段368號項目，昨日命名為嘉富海灣，涉13座洋房，有機會月內以招標推售。該公司董事蕭偉霖表示，定價會參考九龍塘及港島南區一線豪宅，目標客群包括經常往返內地人士。

發展商指，洋房實用面積由2,469至3,150方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔。資料顯示，項目前稱為金臻，於2017年易名為星悅海灣重推。其後幾經轉手，目前再推出市場。

黃光耀（中）表示，1 Plantation Road共提供20幢洋房。 蕭偉霖（左二）稱，嘉富海灣設有3個現樓示範戶。