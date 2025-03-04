新盤概況：南首加推55伙 首設開放式
熱銷新盤加推，恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，昨日上載價單3號，提供55伙，首度推出開放式戶型，整批折實平均呎價約20,515元，較對上一張價單高約10%。發展商指，價格差異主要受景觀及樓層因素影響，部分單位價格輕微上調約1至2%。
恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，新一批涵蓋21伙開放式戶、24伙一房及10伙兩房戶，折實價337.45萬至810.24萬元，呎價由約16,873至23,471元。全數開放式單位折實價低於400萬元，料可受惠於100元印花稅的門檻上調至400萬元新措施。預計日內上載銷售安排，料周末作次輪銷售。
薈鳴大手客4800萬購10伙
市場再有大手客掃貨，宏安地產(01243)旗下黃大仙薈鳴，昨日獲投資客一口氣購入10個單位，涉及成交總額超過4,800萬元，創項目單一買家總售價最高紀錄。
1 Plantation Road推5洋房
兩個洋房項目出籠。會德豐地產負責銷售的山頂種植道項目1 Plantation Road，公布首階段將推出5幢洋房招標出售，準備開放現樓示範戶予貴賓預約參觀。該公司副主席兼常務董事黃光耀指，該盤自去年下半年開始軟銷至今，已錄得逾100個購買意向。
他續指，將招標洋房實用面積5,600至6,200方呎，定價參考山頂物業，有信心呎價可打破山頂Mount Nicholson的紀錄。目前接獲的查詢，部分來自內地客及本地家族等。尚餘15幢洋房或留作長遠收租。
嘉富海灣部署月內招標
偉達地產持有的荃灣青山公路汀九段368號項目，昨日命名為嘉富海灣，涉13座洋房，有機會月內以招標推售。該公司董事蕭偉霖表示，定價會參考九龍塘及港島南區一線豪宅，目標客群包括經常往返內地人士。
發展商指，洋房實用面積由2,469至3,150方呎，戶型涵蓋三房至五房間隔。資料顯示，項目前稱為金臻，於2017年易名為星悅海灣重推。其後幾經轉手，目前再推出市場。
長實集團(01113)的港島半山21 BORRETT ROAD第1期，昨招標售出1樓6號四房單位，連車位成交價逾1.26億元，呎價約60,460元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：