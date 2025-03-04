公居屋消息：兆山苑兩房7年跌價95萬

二手居屋樓價普遍低於私樓，市場料更能受惠於降低印花稅的新措施，但近日都要蝕賣才有承接。屯門兆山苑兩房單位於已補價自由市場剛以330萬元售出，原業主持約7年帳面虧蝕約95萬元。

祥益黃慶德表示，上述為C座高層8室，實用面積約546方呎，同區客租樓多年，因原先租住單位被收回，獲減價8萬元，即決定轉租為買，呎價約6,044元。上址2018年購入價為約425萬元，期內帳面貶值約22.4%。

中原吳嘉權指，大圍居屋美松苑F座中層8室兩房戶，實用面積約401方呎，自由市場叫價約420萬元，議價後獲區內上車客以405萬元承接，呎價約10,100元。原業主於2017年購入，約8年帳蝕約42萬元，貶值約9.4%。

上月未補價交投暫減69% 受農曆新年氣氛影響，根據香港房屋委員會資料，2月份未補價第二市場公屋及居屋暫錄67宗成交，較1月全月錄218宗，減少約69.3%。

資料顯示，沙田居屋豐盛苑低層單位，實用面積約381方呎，上月以170萬元成交，做價創屋苑2013年1月後新低，呎價約4,462元。