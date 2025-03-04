二手單日22宗見紅

綠楊新邨4個月輸40萬 叠茵庭蝕13% 個別地區二手交投回升，但樓價未見起色，業主繼續心慌趁勢止蝕離場，昨日單日出現至少22宗蝕讓或貶值轉讓。荃灣綠楊新邨兩房單位劈價至470萬元售出，原業主持貨僅約4個月「走貨」，帳面輸40萬元。屯門叠茵庭兩房戶減價至低於「4球」轉手，僅約兩年帳面跌價約13.2%。

位於港鐵站上蓋的綠楊新邨，連錄兩宗損手成交。中原林恩信表示，包括上述P座高層6室，實用面積約445方呎，2月放盤叫價520萬元，減價50萬元，獲上車客承接，呎價約10,562元。原業主於2024年10月以510萬元買入，帳面貶值約7.8%。

他指，同屋苑F座高層7室，實用面積約445方呎，同屬兩房間隔，有裝修，1月放盤叫價560萬元，最終減至530萬元成交，呎價約11,910元。原業主於2018年以680萬元買入，約7年帳蝕150萬元，貶值約22.1%。

元朗月內8單買賣 撤辣後更多業主加快蝕賣套現。利嘉閣陳志偉稱，叠茵庭9座低層A室，實用面積約381方呎，一直叫價410萬元放售，減價30萬元後，成交價僅380萬元，投資者見印花稅成本回落至100元，即決定購入，呎價約9,974元。原業主2023年以約438萬元買入，帳面蝕58萬元。

沙田市中心細價屋苑本月暫錄約4宗二手買賣，佔75%屬貶值轉手。市場消息透露，沙田中心東寧大廈低層單位，實用面積約297方呎，剛以420萬元轉售，呎價約14,141元，原業主於2021年購入，帳面虧損約158萬元。

元朗二手市場3月已錄至少8宗買賣，當中3宗屬蝕讓。消息稱，同區好順景大廈B座低層7室，實用面積約324方呎，成交價293萬元，呎價約9,043元，原業主持貨逾7年，帳面貶值約16.3%。

海日灣II銀主貨貶26% 銀主繼續積極出貨。中原馮子峰表示，大埔白石角海日灣II的11座中層A室同類物業，實用面積約550方呎，兩房間隔，減價68萬元，最終以600萬元易手，呎價約10,909元，較原業主2019年的購入價，帳面貶值約26.1%。

事實上，樓市去向未明。地產代理監管局數據顯示，截至2月底持牌代理人數錄38,306人，按月再少137人，連續10個月下跌，為逾7年最少。期內分行數量再減4間，至6,622間，為2017年6月後的逾7年半低位。

二手市場最新蝕讓成交