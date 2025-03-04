簡訊一覽
●雅居樂(03383)2月及首兩個月預售金額合計分別約8.5億元人民幣及16.4億元人民幣，按年分別跌44.8%及58.16%。
●深圳國際(00152)料去年賺介乎約28億至31億元，按年增長53至63%。
●中化化肥(00297)於2月25日被Nutrien Ltd.在場內減持3,825.6萬股，每股均價1.05元，持股量由14.43%降至13.89%。
●新加坡政府投資公司（GIC）於2月27日在場內減持中國財險(02328)322.4萬股，每股均價約13.07元，持股量由6.03%降至5.99%。
●中國管業(00380)預期，去年賺介乎約8,400萬至8,900萬元，較2023年度賺5,840萬元有所增加。
●天安卓健(00383)料去年賺約1,990萬至2,990萬元，較2023年度賺約1,470萬元有所增加。
●青瓷遊戲(06633)預期，去年賺介乎約4,000萬至7,000萬元（人民幣‧下同），較2023年度蝕3,760萬元由虧轉盈。
●興業合金(00505)料去年純利較2023年度的1.87億元人民幣增長25%以上，主要受惠銅價上升及銅產品銷量增加。
●ASMPT(00522)宣布，出售先進封裝材料國際（目標公司）49%股權的代價確認為17.17億元（人民幣‧下同），公司將收取A股上市公司深圳至正高分子材料的2,900萬股新股份及現金7.89億元。
●微創機器人(02252)預期，去年收入增長1.45至1.55倍，經調整淨虧損由2023年的8.69億元（人民幣‧下同），縮減到4.35億至5.21億元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：