MSCI亞太11市場 女董事佔最少30%

全球投資決策支援工具和服務供應商MSCI昨日發布2024年度《女性董事比例進度報告》發現，去年香港和新加坡的全男性董事會數量已降至零，而日本市場僅剩一個全男性董事會；在MSCI亞太指數所涵蓋的13個亞太市場中，11個市場中有愈來愈多成分股企業實現女性董事比例達到30%或以上。

去年，全球上市大中型企業（MSCI全球指數）董事會中，女性董事佔比為27.3%，較對上一年上升1.5個百分點；46.2%企業的女性董事佔比達到30%或以上。在亞太區，去年女性董事佔比按年升1.1個百分點至19.3%；日本升2.5個百分點，香港升1.8個百分點，泰國升1.8個百分點。另去年香港全男性董事會數量降幅為8.8個百分點，新加坡為8.3個百分點。

此外，在亞太區，女性行政總裁和財務總監的佔比分別下降0.2個百分點和0.8個百分點；18.1%企業由女性擔任提名委員會主席，全球比例則為26.3%；而由女性擔任提名委員會主席的企業，其董事會的女性代表比例也平均更高，追蹤和披露薪酬差距數據是識別問題並制訂解決方案的第一步。

WWi指男女薪酬差距仍大 另一方面，《女性職場指數》（WWi）發布首份「2024職場女性進展報告」顯示，香港的整體勞動力參與率性別均衡，女性佔各行業總參與率約41%；女性擔任超過20%的上市公司董事會席位，在高級管理層中的比例為25%；約25%企業設定了量化的女性參與率目標；大約58%企業披露男女同工同酬政策。

該指數創始人兼行政總裁袁淑琴不諱言，性別薪酬差距仍然是一個甚富爭議的話題，看到男女員工之間存在20至30%的基本工資差距，獎金和總薪酬的分別甚至更大，這意味着女性帶回家的錢遠少於男性。