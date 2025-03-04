日股年內挫半成 大型新股集資縮

日本股市反彈，日經平均指數繼上周五暴挫1,100點後，昨日開市即吸引買盤湧入，裂口高開462點後反覆向上，全日收升629點至37,785點，升幅1.7%。不過，日股今年以來累跌5.2%，對融資氣氛並不友好，據報當地7年來最大新股需要降價和縮減集資規模。

消息指，日本半導體材料商JX金屬將集資規模由原來4,600億日圓，削減至4,390億日圓（約227.18億港元）。雖然仍然是自軟銀（Softbank）2018年上市以來的最大首次公開招股（IPO），但下調規模折合近11億港元，其定價據報較兩周前低6%，至每股810至820日圓。

每百Yen兌5.14港元 GCI資產管理高級投資組合經理池田隆政表示，JX金屬IPO登場反而引發新股市場擔憂，調低發行價表明了價格對投資者來說太高，也可能意味着該股上市後的表現未必理想。

至於上周跌市重災區晶片股昨日收復部分失地，東京電子升1.2%，但上周五插近9%的Advantest昨日僅升0.1%。重工股三菱重工升6.7%，川崎重工升4.6%。金融股三菱日聯金融、保險股第一生命等俱升逾2%。出口導向的汽車股亦見上升，豐田汽車及本田汽車升3.9%及1.4%。日圓昨先升後跌，兌每美元逼近150關口後回落，曾報151.3，每百日圓兌港元約5.14算。

日7-11母企換社長 另方面，7-11便利店母公司Seven ＆ i的社長井阪隆一即將卸任，據報董事會將任命董事Stephen Dacus代替其位置，他將會是首位非日籍人員擔任此行政要職。據悉，Dacus曾在日本零售業工作數十年，目前他正領導一個特別委員會，評估OK便利店的加拿大母公司Alimentation Couche-Tard（ACT）提出的收購建議，惟有關人事變動未獲公司證實。