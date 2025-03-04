歐核心通脹放緩至2.6%

歐元區通脹放緩，歐盟統計局公布，2月歐元區消費物價指數（CPI）按年升2.4%，低於1月的2.5%，經濟師原預測為2.3%；撇除食品、能源價格等波幅較大項目的核心CPI，亦由1月的升2.7%，放緩至上月的升2.6%，符合市場預期。數據公布後，歐元兌美元曾報1.0442，較上日收市升0.65%。

製造業PMI處收縮區 當中核心通脹從去年9月至今年1月一直維持2.7%不變，上月終於回落或開啟下行趨勢。其中服務業通脹雖然仍高達3.7%，但較前值回落0.2個百分點。另外，能源價格升幅上月更放緩1.7個百分點至0.2%。

荷蘭國際集團發表報告，主要因為需求不足所致，但預計隨着購買力進一步提高和利率降低，歐元區本土需求將會增強，今年將緩慢地擺脫經濟停滯狀態。未來通脹率或維持在略高於2%的水平。可是，地緣政治發展使得目前的通脹前景高度不確定，對貿易戰和能源價格的前景尤其令人感到不安。

事實上，雖然昨日公布的歐元區、法國、德國的2月製造業採購經理指數（PMI）終值，俱較初值向上調整，分別報47.6、45.8、46.5，但全部都位處50以下的收縮區域，顯示歐洲經濟確實不理想。歐洲央行自去年6月起已5度減息，經濟學家認為，就算本次通脹不回落，歐央行對經濟的擔憂，將多於對物價的擔憂，本周議息會議後減息可謂幾無懸念。