美上月製造業PMI遜預期 道指曾跌近百

特朗普上任初期的美國經濟數據確實較難看，2月份ISM製造業採購經理指數（PMI）,跌至50.3，遜預期，用工及新訂單指數雙雙重回收縮區間，反而反映原料成本的價格指數一口氣飆至2022年6月後新高。美股3大指數周一早段先升後回，道指跌91點，報43,749點；標指跌35點，報5,919點；納指跌200點，報18,647點。

眾所周知，國內生產總值（GDP）是消費、投資、政府開支、淨出口（商品加服務）的總和，但美國商務部長盧特尼克主張把政府開支剔出美國GDP範圍，說政府過去「搞亂了GDP」，「所以我要讓兩者分開，變得透明」。

GDP由商務部轄下部門編纂，一直清楚羅列政府支出，以上周出爐的統計為例，2024年美國政府開支（聯邦及地方）相當於GDP的13.42%，同年經濟增長2.8%，政府開支的貢獻為0.32個百分點。

盧特尼克的主意引發廣泛爭議，批評者認為會令數據失真，而他這樣解釋︰「政府買一輛坦克車是GDP，但向1,000人派錢讓他們考慮買坦克車卻不是，而是浪費金錢。」也許政府效率部（DOGE）掌舵人馬斯克說得比較清楚︰「政府可以人為推高GDP，但不能令國民過得更好」。

另外，盧特尼克少不了為特朗普的經濟政策抗辯，但橋水基金創始人達利奧擔心美國國債的買家減少，警告華府不下定決心減少赤字，美國3年內會爆發大型債務危機。

英偉達傳試用Intel晶片廠 企業消息方面，市傳人工智能（AI）晶片大廠英偉達（Nvidia）和博通（Broadcom）找英特爾（Intel）試產晶片，儘管最終不一定下訂單，英特爾股價早段曾漲5.52%。另有傳競爭對手超微半導體（AMD）也評估英特爾的1.8納米製程是否適合。

摩根士丹利重新將特斯拉（Tesla）列為美國汽車板塊首選，目標價430美元。大摩不反對電動車寒冬會持續一段時間，但指該企逐漸不是車股，一來新能源業務早晚會比電動車值錢，二來公司正變成人工智能（AI）和機械人公司，可受惠製造業回流、AI邁向實體（即智能機械人），況且中國收入佔比會逐步下降。Tesla早段曾升3.74%，短暫重越300美元。

市傳Capri Holdings月內將公布把意大利奢侈品牌Versace賣給普拉達（01913，Prada），雙方已同意作價接近15億歐元，股價曾飆9%。