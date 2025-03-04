產經

5加密幣納美儲備

加密貨幣獲特朗普「出口」打救，比特幣等應聲急彈。 加密貨幣獲特朗普「出口」打救，比特幣等應聲急彈。
加密貨幣獲特朗普「出口」打救，比特幣等應聲急彈。
比特幣重越9萬美元 艾達幣曾飆72%
上周血流成河的加密貨幣獲美國總統特朗普「出口」打救。他周日在自家社交平台Truth Social上發表簡短講話，指要建立的加密幣國家儲備，當中不僅有大家耳熟能詳的比特幣（BTC）和以太幣（ETH），市值第3至第5大的加密幣瑞波幣（XRP）、Solana（SOL）和艾達幣（Cardano，ADA）也是核心，更高呼「我愛BTC和ETH」。道富環球預料，今年北美的加密幣交易所ETF（交易所買賣基金）資產規模會超越貴金屬ETF。
比特幣昨日應聲重越9萬美元大關。CryptoCompare數據顯示，每枚曾高見93,811美元，漲幅達9.4%，其後稍為回落至9.2萬美元附近，漲逾7%；以太幣則報2,367美元，漲近7%。
概念股揚 博雅互動漲23%
出乎意料獲特朗普點名垂青的瑞波幣及Solana分別飆17.02%及12.62%，艾達幣曾飆72.4%，其後退守至0.977美元，仍漲逾47%。特朗普無提但其親信馬斯克曾追捧的狗狗幣（DOGE）曾飆16.78%，而他本人的迷因幣（$TRUMP）暴漲最多28.16%。
一眾加密幣概念股呈強，上周五「低撈」約100枚比特幣的博雅互動(00434)高收23%；世上頭號比特幣持有者微策略（MicroStrategy）周一早段飆最多15.53%；交易所Coinbase漲最多8.24%。
其實，特朗普今次的貼文意義在於，他指示成立的數字資產工作小組正在籌備1月行政命令無提及的加密幣國家儲備、提高了3種加密幣的地位，以及「終結拜登政權對（加密幣）這個重要產業的腐朽打壓」，但未有時間表和執行細節，暫時已知白宮本月會召開首場「加密貨幣峰會」。
一般理解是，所謂「國家儲備」只是來自充公得來的加密幣。早前有共和黨參議員起草議案，提出叫美國財政部買100萬枚比特幣，以昨日市值計算超過900億美元。但一些共和黨人也擔心這是拿納稅人的錢「較飛」，而且可能與特班子部分成員構成利益衝突。有造市商擔心，要是特朗普繼續「畫大餅」而口惠實不至，本輪漲勢恐無以為繼，畢竟宏觀經濟的憂慮或令股市回調，加密幣將受牽連。
北美加密幣ETF規模逼貴金屬
不過，道富環球指，加密幣ETF的增長速度令人驚嘆，可見不少財富管理顧問有興趣把加密幣納入投資組合。儘管美國去年才開始批准現貨加密幣ETF，資產規模現已達到1,360億美元，反觀首隻實體黃金支撐的ETF——SPDR金(02840)誕生逾20年以來，北美貴金屬ETF目前資產也只是1,650億美元。現貨金昨曾升0.63%，每安士高見2,876.75美元。
該行預期，已擱置多宗與加密幣相關訴訟的美國證交會（SEC）今年會擴大可發行ETF的加密幣種，包括瑞波幣、Solana等10隻市值最大的加密幣，屆時投資加密幣會更便捷，不用開設數字錢包等手續；另會容許以加密幣買賣加密幣ETF，減少價差。
特朗普支持加密幣的行政命令簡介特朗普支持加密幣的行政命令簡介
特朗普支持加密幣的行政命令簡介
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