5加密幣納美儲備
比特幣重越9萬美元 艾達幣曾飆72%
上周血流成河的加密貨幣獲美國總統特朗普「出口」打救。他周日在自家社交平台Truth Social上發表簡短講話，指要建立的加密幣國家儲備，當中不僅有大家耳熟能詳的比特幣（BTC）和以太幣（ETH），市值第3至第5大的加密幣瑞波幣（XRP）、Solana（SOL）和艾達幣（Cardano，ADA）也是核心，更高呼「我愛BTC和ETH」。道富環球預料，今年北美的加密幣交易所ETF（交易所買賣基金）資產規模會超越貴金屬ETF。
比特幣昨日應聲重越9萬美元大關。CryptoCompare數據顯示，每枚曾高見93,811美元，漲幅達9.4%，其後稍為回落至9.2萬美元附近，漲逾7%；以太幣則報2,367美元，漲近7%。
概念股揚 博雅互動漲23%
出乎意料獲特朗普點名垂青的瑞波幣及Solana分別飆17.02%及12.62%，艾達幣曾飆72.4%，其後退守至0.977美元，仍漲逾47%。特朗普無提但其親信馬斯克曾追捧的狗狗幣（DOGE）曾飆16.78%，而他本人的迷因幣（$TRUMP）暴漲最多28.16%。
一眾加密幣概念股呈強，上周五「低撈」約100枚比特幣的博雅互動(00434)高收23%；世上頭號比特幣持有者微策略（MicroStrategy）周一早段飆最多15.53%；交易所Coinbase漲最多8.24%。
其實，特朗普今次的貼文意義在於，他指示成立的數字資產工作小組正在籌備1月行政命令無提及的加密幣國家儲備、提高了3種加密幣的地位，以及「終結拜登政權對（加密幣）這個重要產業的腐朽打壓」，但未有時間表和執行細節，暫時已知白宮本月會召開首場「加密貨幣峰會」。
一般理解是，所謂「國家儲備」只是來自充公得來的加密幣。早前有共和黨參議員起草議案，提出叫美國財政部買100萬枚比特幣，以昨日市值計算超過900億美元。但一些共和黨人也擔心這是拿納稅人的錢「較飛」，而且可能與特班子部分成員構成利益衝突。有造市商擔心，要是特朗普繼續「畫大餅」而口惠實不至，本輪漲勢恐無以為繼，畢竟宏觀經濟的憂慮或令股市回調，加密幣將受牽連。
北美加密幣ETF規模逼貴金屬
不過，道富環球指，加密幣ETF的增長速度令人驚嘆，可見不少財富管理顧問有興趣把加密幣納入投資組合。儘管美國去年才開始批准現貨加密幣ETF，資產規模現已達到1,360億美元，反觀首隻實體黃金支撐的ETF——SPDR金(02840)誕生逾20年以來，北美貴金屬ETF目前資產也只是1,650億美元。現貨金昨曾升0.63%，每安士高見2,876.75美元。
該行預期，已擱置多宗與加密幣相關訴訟的美國證交會（SEC）今年會擴大可發行ETF的加密幣種，包括瑞波幣、Solana等10隻市值最大的加密幣，屆時投資加密幣會更便捷，不用開設數字錢包等手續；另會容許以加密幣買賣加密幣ETF，減少價差。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：