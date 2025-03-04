5加密幣納美儲備

比特幣重越9萬美元 艾達幣曾飆72% 上周血流成河的加密貨幣獲美國總統特朗普「出口」打救。他周日在自家社交平台Truth Social上發表簡短講話，指要建立的加密幣國家儲備，當中不僅有大家耳熟能詳的比特幣（BTC）和以太幣（ETH），市值第3至第5大的加密幣瑞波幣（XRP）、Solana（SOL）和艾達幣（Cardano，ADA）也是核心，更高呼「我愛BTC和ETH」。道富環球預料，今年北美的加密幣交易所ETF（交易所買賣基金）資產規模會超越貴金屬ETF。

比特幣昨日應聲重越9萬美元大關。CryptoCompare數據顯示，每枚曾高見93,811美元，漲幅達9.4%，其後稍為回落至9.2萬美元附近，漲逾7%；以太幣則報2,367美元，漲近7%。

概念股揚 博雅互動漲23% 出乎意料獲特朗普點名垂青的瑞波幣及Solana分別飆17.02%及12.62%，艾達幣曾飆72.4%，其後退守至0.977美元，仍漲逾47%。特朗普無提但其親信馬斯克曾追捧的狗狗幣（DOGE）曾飆16.78%，而他本人的迷因幣（$TRUMP）暴漲最多28.16%。

其實，特朗普今次的貼文意義在於，他指示成立的數字資產工作小組正在籌備1月行政命令無提及的加密幣國家儲備、提高了3種加密幣的地位，以及「終結拜登政權對（加密幣）這個重要產業的腐朽打壓」，但未有時間表和執行細節，暫時已知白宮本月會召開首場「加密貨幣峰會」。

一般理解是，所謂「國家儲備」只是來自充公得來的加密幣。早前有共和黨參議員起草議案，提出叫美國財政部買100萬枚比特幣，以昨日市值計算超過900億美元。但一些共和黨人也擔心這是拿納稅人的錢「較飛」，而且可能與特班子部分成員構成利益衝突。有造市商擔心，要是特朗普繼續「畫大餅」而口惠實不至，本輪漲勢恐無以為繼，畢竟宏觀經濟的憂慮或令股市回調，加密幣將受牽連。

該行預期，已擱置多宗與加密幣相關訴訟的美國證交會（SEC）今年會擴大可發行ETF的加密幣種，包括瑞波幣、Solana等10隻市值最大的加密幣，屆時投資加密幣會更便捷，不用開設數字錢包等手續；另會容許以加密幣買賣加密幣ETF，減少價差。

特朗普支持加密幣的行政命令簡介