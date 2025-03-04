絲絲講場：滙豐慶祝160周年 送16萬獎賞錢

有「香港獅子銀行」之稱嘅滙豐銀行，尋日慶祝成立160周年，喺中環總行舉行「滙豐香港盛演世界160年」主題裝飾，大廈外牆屏幕將播放展示歷代總行面貌嘅全新燈光匯演，直至今年底；而即日起至本月28日，更會喺地面廣場設置多個打卡位，包括拱形霓虹燈「時光隧道」、「巨型生日蛋糕裝置」等，與客戶同市民慶祝呢個里程碑！難怪尋日股價創新高，曾見92.1元，股東真係飲得杯落。

出席160周年「生日會」嘅包括滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建及羅銘哲，以及香港區行政總裁林慧虹等一眾高層同各部門職員。林慧虹提到，無論順境逆境，該行亦都堅守為客戶開拓各種機遇、為社會帶來正能量嘅宗旨，又話同香港呢個國際金融中心並肩成長感到十分自豪。

總行設連動機關可打卡 事實上，滙豐喺1865年開業以來已落戶中環皇后大道中，現時嘅滙豐總行大廈已係第四代建築，喺1985年落成時更為當時全球最昂貴嘅建築物，總行正門前嘅一對銅製獅子更加係中環地標之一。

絲絲覺得最特別打卡位係穿梭滙豐160年歷史嘅大型「連動機關」，佢係一部由多件精細機械裝置組合而成嘅魯布‧戈德堡機械；投入一蚊硬幣就可啟動，裝置內嘅小圓球由80年代滙豐推出全港第一部自動櫃員機開始，探索該行包括六角形標誌嘅誕生、銀行從人手操作步向電子化服務嘅蛻變等關鍵時刻。

該行亦喺社交媒體上徵集市民與滙豐嘅點滴趣事同回憶，並以抽獎形式送出總值16萬元「獎賞錢」或滙豐160周年珍藏版八達通卡。

余絲韻