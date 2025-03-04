美團傳港聘無人機職位

瑞銀料今年外賣訂單增10% 此外，瑞銀引述一名專家發表的研究報告指，美團去年第四季食品配送訂單應能按年升10%，但按季增長有所放緩，預計今年訂單增長穩定在10%。儘管內地宏觀經濟具挑戰，公司勢將專注投資生態系統和支持商家，長遠來看，該行看好美團於滲透率仍低的本地服務領域具備競爭優勢和變現潛力，遂維持「買入」評級，目標價270元。

報告引述分析指，美團去年7月把「到家」與「到店」服務整合至「神會員」計劃，到12月已有約1.2億會員，達月均活躍用戶（MAU）的24%。以會員的購買頻率平均比非會員高25%，更多人成為會員可望支持每月每戶平均收入（ARPU）的增長。

此外，繼針對價格敏感消費者的「拼好飯」和滿足品質需求的品牌衞星店外，美團早前推出「浣熊食堂」，集中連鎖餐廳的攤位，容許消費者一次過向多家商戶落單，減省配送費，而送外賣的人又能從集中地點配送多份訂單，遂能提升公司的營運效率和單位經濟（UE）。