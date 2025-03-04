小米獲中金升目標價20%
小米集團(01810)上周舉行新品發布會，除了產品備受矚目，總裁盧偉冰的言論都是市場焦點。他稱集團經過5年探索，高階化迎來全新階段，由手機、汽車乃至人工智能物聯網（AIoT）業務均加速出海；又強調小米汽車幾年內將銷往全球，同時會在海外正式推出大型家用電器。
投行中金提及，對小米的駕駛業務盈利能力和高級智能手機的增長潛力有信心，維持「跑贏大市」評級，目標價上調20.8%至60.9元。該股昨日收報50.95元，跌1.74%。
小鵬交付再破3萬輛
蔚來除了在「造車新勢力」2月交付榜中「包尾」外，相對於正急起直追的有零跑汽車(09863)、鴻蒙智行及小米汽車2月交付量分別為25,287輛、21,517輛及逾兩萬輛而言，顯然蔚來的交付表現落後同業。
此外，華晨中國(01114)昨日宣布再派特別息，每股一元，連同今次華晨中國自2019年以來，已經是7次派發特別股息。
另一傳統車企廣汽集團(02238)近年逐漸由燃油車發展新能源車並設「廣汽埃安」的品牌，董事長馮興亞表示，目前內地新能源車換電模式面臨建設成本高、規劃布局滯後及電池標準不統一等問題，呼籲通過政策扶持、統籌規劃和標準統一等措施加速推廣。
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