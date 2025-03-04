內地財新製造業PMI創3個月高

儘管受到美國關稅衝擊，但龐大的中國製造業活動在上月出現擴張。繼官方統計的2月份製造業採購經理指數（PMI）重回盛衰分界線50以上水平之後，反映出口導向民企為主的財新製造業PMI錄50.8，按月回升0.7個百分點，為近3個月來高位。

受節後員工返崗復工的推動，2月製造業生產經營活動加快，帶動行業景氣回暖。財新中國製造業PMI連續5個月維持擴張區間，主因行業產量和新訂單量均為去年11月後最快增速。受訪企業指，經濟環境普遍改善，包括海外客戶的需求，新出口業務量更因此錄得3個月來首次回升，並刷新去年5月來新高。

不過，財新智庫高級經濟學家王喆指，製造業就業依舊受壓。當中，就業指數連續半年處於50以下的收縮區間，可見企業用工謹慎，背後與企業面臨成本壓力有關。上月製造業的投入品價格上升，企業提到化工品等原物料價格上漲是主要原因。儘管投入成本的淨漲幅整體仍算輕微，且企業尚有一定空間繼續向買方提供折扣，但為維持利潤空間，在人員用工方面仍需避免過快擴張人力成本。

他續指，現時內地經濟面臨的困難和壓力較大，居民就業和收入不確定性增加，對於進一步擴大內需、夯實經濟底部形成制約。3月份是重要的政策窗口，中方支持性政策要積極回應市場期盼和社會關切，尤其是促進居民收入增加和消費意願提升。

京穗上月二手樓網簽量增 經濟復甦與否，透過民眾買樓意願或有更多啟示。內媒指，上月北京、廣州二手住宅網簽量按年分別大增87.6%及29.04%；深圳二手樓成交量也連續3周增長，恢復到節前水平。