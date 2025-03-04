深圳爭明年AI業規模萬億

集結最少10家超優企 目標製1.5億件終端產品 中國初創DeepSeek推出的人工智能（AI）大語言模型成功在國際市場打響頭炮，其極具性價比且屬開放型的模式，變相降低了全球AI發展門檻，引爆新一輪AI投資熱潮。作為中國科創重點城市的深圳，昨日印發《深圳市加速推進人工智慧終端產業發展行動計劃（2025－2026年）》，明確指出該市2026年AI終端產業規模達8,000億元（人民幣‧下同）以上，爭取達一萬億元，並集結不少於10家現象級（超級優勢）AI終端企業。

此外，比亞迪位於深圳市坪山區馬巒街道、緊鄰比亞迪路和龍坪路交匯處的汽車生產基地最新規劃圖顯示，將總投資200億元設生產基地，基地佔地66萬方米，預計未來擴展至132萬方米。該項目已於1月20日獲得建設工程規劃許可證。

深圳市的AI終端產業發展目標，具體還包括2026年AI終端產品產量突破1.5億件，在手機、計算機、大模型一體機及可穿戴設備等領域推出50款以上爆款AI終端產品，並將加快推出開箱即用訓推一體機和推理一體機等產品，提供高效安全合規的端到端解決方案。

榮耀5年斥780億攻AI設備 事實上，DeepSeek的出現，為中國的初創注入強勁活力，企業多方響應強科技國策。智能手機製造商榮耀宣布，未來5年投資100億美元（約780億港元），建AI設備生態系統，另部分投資會用於為通用人工智能（AGI）做準備。

至於國產AI大模型「六小虎」之一的北京智譜華章科技在微信公眾號表示，已完成新一輪10億元的戰略融資，投資者包括杭州城投產業基金、上城資本等，將用於推動國產基座GLM大模型的技術創新和生態發展。深圳市眾擎機器人科技研發的人形機械人日前完成全球首例人形機械人前空翻技，內媒引述其高層相信，未來3至5年內，人形機械人將逐步走進千家萬戶。

眼見中國AI作勢換道超車，各地都不敢怠慢，加快鬥燒錢！外媒報道，日本軟銀（Softbank）高層向銀行表示，軟銀社長孫正義計劃借款160億美元（約1,248億港元）投資AI，又指軟銀可能在明年初再借款80億美元，並擬以公開上市資產作抵押。事緣軟銀擬對美國OpenAI及星門計劃投入合共400億美元（約3,120億港元），可謂在在需財。

中國智算服務市場規模預測