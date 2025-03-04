蜜雪首掛每手賺$8750

料高追值博率有限

他指出，在港發行新股，可以幫助企業建立更為國際化的平台、獲得更加多元化的融資管道，有助其業務拓展與海外市場發展機遇等。香港新股市場自去年持續復甦，加上持續改革、更多有利政策鼓勵企業在香港上市，相信港股市場仍會是優秀企業的核心選擇之一。