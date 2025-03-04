蜜雪首掛每手賺$8750
內地茶飲連鎖店蜜雪冰城母公司蜜雪集團(02097)昨首日掛牌，「敲鑼」重任由公司吉祥物「雪王」負責，股價收升43.21%，每手帳面獲利8,750元。聯席保薦人之一的瑞銀認為，進一步彰顯港股市場的優勢。
蜜雪開市報262元，較招股價202.5元升29.38%後，一度炒上298元高位，飆47.16%。瑞銀全球投資銀行部亞洲區副主席朱正芹表示，短期而言，該公司是次「火熱發行」對整個茶飲板塊起到良好的提升作用。
料高追值博率有限
他指出，在港發行新股，可以幫助企業建立更為國際化的平台、獲得更加多元化的融資管道，有助其業務拓展與海外市場發展機遇等。香港新股市場自去年持續復甦，加上持續改革、更多有利政策鼓勵企業在香港上市，相信港股市場仍會是優秀企業的核心選擇之一。
天風國際證券集團經紀業務部董事李偉傑提醒，該公司現價估值偏高，加上行業競爭仍大，高追值博率有限，有貨在手亦可考慮食胡。
至於招股中的黃金生產商赤峰黃金(06693)，認購有所升溫，綜合券商數據，累計借出11.89億元孖展，相當於本地公開發售集資3.26億元，超購2.64倍，其孖展認購將於今日「截飛」，預期下周一掛牌。
周六福再申請上市
另外，內地珠寶品牌周六福再度向聯交所遞交上市申請，去年底的實體門店增至4,129間，利潤按年增加7.06%至7.06億元人民幣；收入57.18億元人民幣，按年升11.04%；毛利率按年跌0.3個百分點至25.9%，連續第3年下跌。
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