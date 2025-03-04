新地收入看升助減債
上周公布半年賺百億元的新鴻基地產(00016)獲多間大行唱好，惟樓價在低位徘徊，削弱毛利表現。信貸評級機構標準普爾全球稱讚新地的財務紀律、強勁的賣樓和租金收入有助減債，惟香港物業發展的營業毛利率從2024年同期的34%收縮至2025財年上半年的15%，這或影響其EBITDA（除息、稅、折舊及攤銷前盈利），並影響其債務與EBITDA比率的槓桿。
標普指出，相較物業發展，新地租金收入的營業毛利率在至12月底止的上半財年相當穩定，按年僅降兩個百分點報73%。故該行預料，2025至2026財年新地整體經調整EBITDA毛利率按年僅降約5個百分點至41%。
在收入上升、財務紀律之下，該行料新地債務與EBITDA比率的槓桿會由2024財年的3.6倍，在2025至2027多個財年放緩到3.3至3.5倍。新地股價昨日升2.19%至74.4元。
新世界股價炒高11%
至於同樣於上周公布業績的新世界發展(00017)，昨日股價曾飆16.59%，高見5.62元，全日仍升11.2%至5.36元，創逾兩個月收市新高。行政總裁黃少媚上周同時宣布7項減債措施。投資銀行花旗發表報告透露，集團管理層表示沒有進行或啟動任何全面債務重組的討論，但可能會在3至6月期間就永續債作出一些處置，公司則計劃繼續同時發展內地及本港業務。至於過往主力內地事務的黃少媚會留港工作。
另外，滙豐環球研究稱許新世界的物業銷售業務保持韌性，但扭虧為盈的前景不明朗，料經營仍面對一定挑戰。該行維持新世界「減持」評級，削目標價2.73%至3.58元。交銀國際亦降新世界目標價近四成至6.94元，但維持「買入」評級，該行相信市帳率約0.07倍，已充分反映市場對其負債擔憂，並可能在近期政府放寬樓市措施下獲重估。
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