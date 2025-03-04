新地收入看升助減債

標普指出，相較物業發展，新地租金收入的營業毛利率在至12月底止的上半財年相當穩定，按年僅降兩個百分點報73%。故該行預料，2025至2026財年新地整體經調整EBITDA毛利率按年僅降約5個百分點至41%。

在收入上升、財務紀律之下，該行料新地債務與EBITDA比率的槓桿會由2024財年的3.6倍，在2025至2027多個財年放緩到3.3至3.5倍。新地股價昨日升2.19%至74.4元。

另外，滙豐環球研究稱許新世界的物業銷售業務保持韌性，但扭虧為盈的前景不明朗，料經營仍面對一定挑戰。該行維持新世界「減持」評級，削目標價2.73%至3.58元。交銀國際亦降新世界目標價近四成至6.94元，但維持「買入」評級，該行相信市帳率約0.07倍，已充分反映市場對其負債擔憂，並可能在近期政府放寬樓市措施下獲重估。