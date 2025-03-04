港股飆464點後急回 險守兩萬三

中美貿易戰或升級，加上市場觀望兩會消息，港股3月開局反覆，恒生指數收升64點或0.28%，險守23,000點關。有投行提醒，大市短期內未必再有催化劑，可先行獲利，不必高追。

恒指昨日高開193點，早段升幅最多擴大至464點，高見23,405點，其後走勢轉差，午後一度倒跌79點，並失守23,000關，低見22,861點，最終收市報23,006點。國企指數升兩點或0.02%，報8,419點；科技指數跌32點或0.58%，報5,535點。

全日成交額3,019.68億元，較上一個交易日少25.68%，南下「北水」繼續掃貨，惟規模少18.13%，至97.41億元，連續7日淨流入。

中金提醒，要慎防短期新增的催化劑有限，甚至政策不似預期、外圍環境波動增加等風險，建議短期可在恒指23,000至24,000點附近觀望，甚至適度獲利，不必高追，而大部分客戶表示暫時不會進一步加倉。

中金結合客戶反饋及資金流向監察機構EPFR數據發現，大部分亞太地區機構投資者，包括長線基金及對沖基金，已「標配」或小幅超配中國市場，但全球投資者整體計，仍明顯低配，可見歐美長線投資者無參與是次升浪。

瑞銀全球新興市場股票首席策略師Sunil Tirumalai則預計，投資於中國市場、註冊地非美國的資產管理規模比美國資金多15%，並且增速更快。綜合各種渠道，觀察到中國家庭有約4.5萬億美元的股票敞口，認為內地入市資金的韌性可能是對沖中資股下行風險的最強力量。

恒指近日走勢反覆