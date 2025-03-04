人行短期大手放寬幣策機會低

內地政府一年一度的重量級會議拉開帷幕之際，美國咄咄逼人聲言要對華追加關稅，明顯阻礙內地出口引擎運轉。不過，外資投行美銀料關稅威脅不太可能改變重量級會議的預期，野村亦形容目前市場對中美貿易戰風險未予重視，同時中國人民銀行短期內大手放寬貨幣政策的緊迫性亦有限。

美銀預計，中國對關稅威脅可能採取另一套報復措施，但不會改變去年12月中央經濟工作會議上制訂的宏觀政策軌迹，特別是不會修改原定增長目標或財政赤字。距離特朗普重返白宮後首度對華加徵關稅至今剛好滿月，隨即徵收額外關稅的行動時間，比該行預期早得多，可能對中國出口的壓力加劇，令內地經濟面臨下行風險。

惟美銀相信，內地應明白上述的美國舉措只為談判前增加籌碼的策略，故料中方不會作出過激反應，意味不會立即引發雙邊貿易戰的升級。中國大多數政策基調將保持不變，下個值得關注的政策窗口期可能是4月的內地政治局會議，該會議可能會提出進一步的財政支持。

野村棄首季降準預測 野村及巴克萊亦指，投資者對本周召開的內地會議期望值較低，因近日人行都在收緊流動性，以抑制境內債市投資者的激進槓桿行為。在野村上周調升今年首季內地經濟增長預測之後，該行決定進一步微調內地貨幣政策預測，放棄今年首季人行將降低存款準備金率0.5個百分點的預測。因近期股市交易活躍反映市場情緒好轉，從而降低近期降準放水的迫切性，但重申未來數月中美緊張局勢可能成關注焦點。

巴克萊續指，除了關稅之外，內地房地產和勞動力市場、低通脹和股市發展的步伐及規模等，將成為下一輪刺激措施關鍵關注領域。摩根大通則料，本周內地會議將保持寬鬆政策的基調，有望推出支持收入、消費和社會福利的政策措施。