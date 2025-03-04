股神斥美加關稅如打仗

華外匯局傳向進出口商摸底 料部署反制 美國向中國、墨西哥及加拿大加徵新關稅的措施今日生效，正當外界憂慮這場戰事將會覆水難收之際，有「股神」 之稱的巴郡創始人巴菲特罕有「開金口」發表其看法，直言「關稅某程度上是一種戰爭行為」，可見連投資高手都對貿易戰嗤之以鼻。同一時間，中國國家外匯管理局據報正向進出口商「摸底」調研關稅和反制措施影響，反映中美貿易戰持續升級下去，對全球經濟的影響實在堪憂。

要留意，巴菲特不常評論美國政策。回顧2018年貿易戰1.0爆發期間，他曾經發聲指「中美貿易大戰極度愚蠢」，又提醒特朗普的激進措施或令全球帶來負面影響。

今次巴菲特在接受外媒訪問時提及，關稅可能引致通脹並損害消費者；又認為「課稅久而久之會成為商品稅，總不能指望『牙仙子』來付錢！（牙仙子是西方文化的精靈化身，傳說他們會在小孩子脫掉乳齒之後，將牙齒換成禮物如金幣。）」巴菲特借用這個西方民眾家喻戶曉的比喻是想說明，關稅不是僅由一方的熱心人士「埋單找數」，而是最終由美國全國消費者承擔問題。

內地吞吐量增長或放緩 被問到對美國經濟現狀有何意見，巴菲特未肯直接評論，還故弄玄虛地說：「這應是世界上最有意思的話題，但我真的不能作出評論。」不過，從其投資旗艦巴郡手持現金創新高，也不難揣摩這位「股神」的看法。

雖然「股神」無為美國經濟把脈，也無點評中國經濟前景，惟外界並不看好繼續捲入貿戰的中國年內出口表現。其中，國際評級機構惠譽昨日發表報告，預期美國對來自其他市場的商品全面徵收關稅，可能進一步抑制對中國出口的需求，所以預期今年內地港口吞吐量增長放緩。

不僅如此，該企又統計了去年第四季內地8大港口（即寧波──舟山、青島、上海、廣州、天津、遼寧、廈門、深圳）的集裝箱吞吐量，發現上述港口吞吐量按年升幅已經減慢至僅4.4%，較第三季的升7%為低，主因外部需求疲弱所致，惟部分被美國潛在加關稅的預期導致提早出貨所抵銷。

期內，受惡劣天氣及新航運聯盟成立的船期調整所影響，上海港口吞吐量按年下跌4%，而上海出口集裝箱運價指數（SCFI）亦按季倒退27%。惠譽預期，隨着紅海衝突平息和新貨櫃船交付，貨櫃運輸費率將會在今年放緩。

要留意，貿易戰未來再度升級與否，中國取態同樣是關鍵。市傳國家外匯管理局已經向一眾進出口商調研關稅影響，其中向出口商的調研重點，是美國關稅政策對企業的經營影響及應對方案，另針對進口商的提問放在中國的反制措施對經營影響。

瑞銀續嗌超配中國股市 投行瑞銀最新認為，美國對中國關稅稅率提高20%，相當於拖累中國經濟增長減弱0.7至1個百分點。不過，該行維持超配「中國」股市，指中國跑贏風險高於跑輸，而一旦過去估值與股東權益回報率關係成立，中國市場應該比其他新興市場有15%溢價。該行又認為，美股市場方面相對風險偏於下行，行業經調整後市盈率較正常高出38%，形容當地交易屬「非常擁擠」。

中國對美貿易按年變幅