股市估市：港股20天線支持不宜失

港股上周五顯著回吐，恒生指數2月以來首次失守10天線，並累大市在連升6周後，首現單周回吐。以整個2月計，恒指仍勁升2,716點。短線而言，大市沽壓仍然存在，美國與貿易夥伴之間的關稅爭議、通脹憂慮等，都成為各個股市的轉弱理由，加上人民幣匯價轉弱，短線指數難免隨外圍整固。

踏入3月份，投資者可留意恒指20天線（現處22,208點）支持力，以及能否兩個交易日內重上10天線，以審視中期升勢是否已屆尾聲，還是只是資金中期獲利；如是前者，則首季目標或已到達，投資者須作相應調整。策略上，可先行留意強勢板塊，以在市況回穩時再行部署。

眾安在綫值博率不俗 眾安早前公布，1月所獲得的原保險保費收入總額約27.32億元人民幣，按年增長11.83%。在2024年度，集團獲得原保費收入總額334.18億元人民幣，較2023年度增長13.4%。集團目前的市盈率約4倍左右，較港股市場之保險股相對較低，加上屬金融科技類股份，縱使早前被剔出科指，現價仍有一定值博率。

走勢上，該股早前曾升至15.94元的高位，其後輾轉回落，並於上周五大回調市況下失守50天線，惟仍在年初的平台區徘徊，投資者可以年內低位10.6元作止蝕參考，如市況改善，上望目標價15元。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，並無持有相關股份權益）